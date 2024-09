Mercato, Adrien Rabiot justifie le choix de l'OM

Adrien Rabiot a dévoilé, lundi, pourquoi il avait choisi de rejoindre l’OM, cet été.

C’est la grande surprise du mercato estival. Elle est encore plus extraordinaire puisqu’elle intervient deux semaines après la clôture du marché des transferts. Adrien Rabiot s’apprête, en effet, à rejoindre l’Olympique de Marseille. Un choix surprenant que l’international français a tenu à expliquer, ce lundi.

Adrien Rabiot agréablement surpris par les supporters marseillais

Sans club depuis plusieurs mois et son départ de la Juventus Turin, Adrien Rabiot a décidé de rejoindre l’OM, à la surprise générale, ces dernières heures. Les choses sont même allées très vite dans ce dossier puisque l’international français est déjà dans la cité phocéenne. Arrivé à Marseille ce lundi soir, Adrien Rabiot a été accueilli par une foule de supporters à sa grande surprise.

L'article continue ci-dessous

« C'est incroyable, c'est énorme. Je ne m'attendais pas à ça, voir tous les gens qui sont là et contents, ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est contente aussi, ça me donne déjà envie de jouer et de gagner. On m'a dit que 500 personnes ont fait le déplacement, je ne m'attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur », lance l’international français.

Pourquoi Adrien Rabiot a accepté de rejoindre l’OM

Si son arrivée à l’Olympique de Marseille est fortement décriée du côté du Paris Saint-Germain, son club formateur, les supporters marseillais, quant à eux, se réjouissent de la décision de l’international français. Cependant, le choix d’Adrien Rabiot est tout de même surprenant, tant il a été approché par de nombreux clubs plus huppés cet été. Mais, l’ancien bianconero a visiblement été convaincu par le projet de l’OM.

Getty Images

« Ça s'est fait comme ça, au début ça paraissait improbable et finalement en parlant beaucoup avec Medhi, il m'a présenté le projet, j'ai adhéré. J'ai parlé aussi avec le coach, ça m'a parlé vraiment sportivement. Plus l'ambiance, la ferveur, le stade, le public qui vit le foot... L'objectif c'est de gagner forcément, de retrouver la Champions League. Je ne sais pas si je pourrai jouer l'Olympico, si je serai en condition, mais je serai avec le groupe en tout cas. J'ai hâte de m'entraîner et de retrouver le Vélodrome », explique Adrien Rabiot.