Lyon - Lens : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon vs Lens

Lyon et Lens seront aux prises dimanche lors de la 32e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Démarrée vendredi, la 32e journée de Ligue 1 va connaitre son épilogue, ce dimanche. Un nouvel épisode du championnat français marqué par plusieurs rencontres décisives, notamment en haut de tableau. Parmi elles, figure une affiche alléchante entre l’Olympique Lyonnais et le RC Lens. Deux équipes aux ambitions différentes pour la fin de saison.

L’OL doit confirmer son regain de forme

Après avoir traversé une semaine des plus éprouvantes, marquée par son élimination en quart de finale de Ligue Europa face à Manchester United, puis une défaite douloureuse dans le derby contre Saint-Étienne (2-1), l’Olympique Lyonnais a parfaitement relevé la tête. Les hommes de Paulo Fonseca ont répondu présent avec panache en surclassant le Stade Rennais (4-1) devant leur public au Groupama Stadium, lors de la 31e journée de Ligue 1.

Un succès qui en dit long sur la résilience du groupe lyonnais, désormais 7e au classement après les rencontres du samedi. Avec quatre unités de retard sur le troisième, l’OM (58 pts), le club rhodanien (54 pts) a un grand coup à jouer dans la course à la Ligue des champions contre Lens, ce dimanche.

Adieu l’Europe ! Lens doit redorer son image

La messe est dite pour le RC Lens. Battus lourdement à domicile par l’AJ Auxerre (0-4), les Sang et Or ont vu leurs derniers espoirs européens s’envoler. Huitièmes avec un retard de neuf points sur la septième place, et seulement trois journées restantes, les Lensois (45 pts) sont désormais mathématiquement écartés de toute qualification continentale.

Ce revers cuisant à Bollaert-Delelis, pourtant réputé pour être une forteresse difficile à prendre, symbolise une saison en dents de scie. Malgré quelques coups d’éclat, la constance a cruellement fait défaut à la formation de Will Still. Mais Lens aura à coup sûr envie de présenter un autre visage face à l’OL dimanche et peut-être jouer un mauvais tour aux Gones.

Horaire et lieu du match

OL – Lens

32e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 17h15, heure française

Les compos probables du match OL - Lens

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Tolisso, Matic - Cherki, Almada, Fofana - Mikautadze.

Lens : Ryan - Sarr, Bah, Medina - Gradit, Diouf, El Aynaoui, Machado - Agbonifo, Koyalipou, Zaroury.

Sur quelle chaîne suivre le match OL - Lens ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le Racing Club de Lens sera à suivre ce dimanche 4 mai 2025 à partir de 17h15 sur BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.