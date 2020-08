Lyon, Garcia ne voit pas de points faibles au Bayern Munich

Rudi Garcia 'est exprimé ce mardi en conférence de presse avant le choc entre son équipe de l'OL et le Bayern Munich.

Alors que l'OL défie l'épouvantail du en demi-finales de C1, Rudi Garcia, le coach rhodanien, a évoqué l'adversaire, qui a impressionné en disposant du Barça sur le score-fleuve de 8-2 en quarts.

Face au Bayern, Lyon a ses chances selon Marcelo Lippi

« C’est une très grande équipe, mais si nous avions regardé les statistiques avant City, nous n’aurions pas eu beaucoup plus de chances. Avec humilité, nous avons réussi à nous hisser jusqu’ici. Si nous avons l’opportunité de saisir des chances, il faudra le faire, comme nous l’avons fait lors des deux dernières rencontres. Cette équipe n’a pas beaucoup de points faibles. À nous d’exprimer notre jeu, nous sommes capable de beaucoup de choses. Il faut avoir confiance en nous et que chaque joueur ait confiance en ses partenaires. Les équipes qui nous jouent commencent peut-être à se dire que nous ne sommes pas une si petite équipe que ça. Parfois, un petit caillou peut empêcher de gravir une montagne. C’est bien d’être en demi-finale, c’est déjà une performance énorme en ayant éliminé de telles équipes. Cependant, nous n’avons encore rien gagné. Ces deux exploits doivent nous donner un surplus de confiance et nous faire prendre conscience que nous pouvons faire de grandes choses. », a estimé Garcia en conférence de presse ce mardi, lui qui a mis l'accent sur l'état d'esprit du groupe.

« Il n’est pas important de savoir qui débute. Ce match, nous ne le gagnerons pas à onze mais à seize. Si nous sommes bons sur le plan tactique, alors nous y arriveront. Moussa Dembélé, en sortie de banc, a notamment été très décisif. Il faut conserver cette envie de bien faire ensemble", a tonné le coach rhodanien.