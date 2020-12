Lyon, Garcia défend Mendes après son geste sur Neymar

Rudi Garcia vise une sanction "juste" pour son joueur Thiago Mendes après sa faute sur Neymar lors du choc entre le PSG et Lyon.

L'image a fait le tour du monde, Neymar sortant sur civière en se tordant de douleur dans les derniers instants du choc entre Paris et . Thiago Mendes, fautif sur son compatriote, s'est excusé alors que lui et sa famille ont reçu des menaces de mort. Une situation inacceptable pour Rudi Garcia.

"Aujourd'hui, on parle de respect, mais le mot est galvaudé. Il n'y a jamais eu autant d'insultes et de menaces de mort sur les réseaux sociaux. Il y a plein de choses bafouées. On n'est pas ici pour parler de politique, mais on voit combien le monde est secoué. C'est un peu le monde à l'envers: ce sont les policiers qui sont dans la mire des médias et non pas les casseurs, par exemple. On est dans un monde sens dessus dessous", a estimé le coach rhodanien devant les médias lors de sa conférence de presse ce mardi, lui qui préconise la sanction idoine pour son joueur.

"Thiago Mendes a pris un carton rouge malheureusement et j'espère qu'il y aura une décision juste, et de l'indulgence, de la part de la commission de discipline. Tout le battage médiatique autour de ce carton rouge ne me plaît pas. Thiago a non seulement fait un match fantastique, mais il a joué le ballon. Comme il a eu la malchance que le pied de Neymar reste sous sa fesse sur le tacle, ça méritait l'expulsion", considère d'abord Garcia

"Mais j'ai entendu Thomas Tuchel dire qu'il y avait une forte possibilité pour que Neymar soit présent dimanche contre . Heureusement, parce qu'on aime bien que les meilleurs joueurs de la planète ne soient pas blessés, il n'y a donc pas de blessure sérieuse, contrairement à ce que sa sortie pouvait laisser entendre. Je suis très content que ce soit une blessure légère et qu'il puisse rejouer très vite. (...) Pour Thiago, j'espère que ce sera une sanction juste", recommande l'ancien entraîneur de la Roma.

Rudi Garcia a également profité de son point presse pour rendre hommage à Gérard Houllier, disparu lundi :

"Ça a été un ascenseur émotionnel assez terrible. Entre la joie procurée par la victoire contre le PSG et la terrible nouvelle lundi matin. On est nombreux à perdre gros avec la disparition de Gérard. L'OL, évidemment, parce qu'il a été champion de deux fois et il jouait encore un rôle actif par son intelligence et sa connaissance du football. Mais c'est le monde du football qui perd un de ses techniciens les plus importants. C'était un des rares qui faisait partie des instances européennes ou mondiales. Il a énormément oeuvré quand il était à la DTN pour l'évolution du football français. Il a beaucoup contribué à la formation d'excellence des entraîneurs. Et lui-même a été un des rares à s'exporter brillamment. À , il fait partie des entraîneurs de légende et c'est mérité. Depuis que j'ai appris sa mort, ça a été compliqué. La nuit a été courte. On va tout faire pour lui rendre hommage, et pas que sur le match de demain".