L'OL dévoile son quatrième maillot mais uniquement pour FIFA21

L'Olympique Lyonnais vient de présenter son 4e maillot qui est virtuel et est destiné au jeu-vidéo FIFA21.

Il y a quelques mois, l'OL avait demandé à ses fans d'imaginer un quatrième maillot qui sera uniquement disponible dans le jeu-vidéo FIFA21, la célèbre simulation de football créée par EA Sports.

Et ce mercredi, l'OL a dévoilé le design ce maillot, baptisé « RIO », en référence au carnaval de RIO et qui célèbre également les liens entre le club lyonnais et le Brésil. En effet, pas moins de 22 brésiliens ont joué à l'OL dont Juninho, Cris et Caçapa.

Le maillot « RIO » de l'OL sera disponible ce mercredi, à partir de 19h00, dans le mode FIFA Ultimate Team via le défi création d'équipe.