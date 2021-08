"J'ai vu des choses qui ne se produisent pas chez les U12" : le coup de gueule de Peter Bosz

L'entraîneur de Lyon était très déçu après la nouvelle contre-performance de son équipe contre Clermont.

Battu 3-0 à Angers la semaine dernière, Lyon espérait retrouver des couleurs face à Clermont. Mais bien que menant 3-1 à la mi-temps, Lyon s'est pourtant fait égaliser dans les arrêts de jeu après avoir notamment loupé une énorme occasion à 3-2…

Déjà très déçu la semaine dernière par la prestation de son équipe, Peter Bosz, le coach des Lyonnais, en a remis une couche lors de la conférence de presse d'après-match.

Quel est votre sentiment après cette rencontre ?

« Je suis très déçu, on ne doit jamais faire match nul. La première période a été beaucoup mieux que celle face à Angers. On a peut-être pas aussi bien joué en seconde période mais on a eu des occasions incroyables pour marquer le quatrième but. La confiance n'était plus là après le deuxième but de Clermont, mais même dans cette situation nous avons eu des occasions. J'ai été obligé de remplacer quelques joueurs, mais on a aussi de bons joueurs sur le banc. Mais c'est l'équipe, qui aujourd'hui, a perdu les trois points de la victoire avec une mauvaise défense et des problèmes devant. Finalement, on a un point. »

Comment expliquez-vous la faillite de vous joueurs ?

« Je ne peux pas regarder dans la tête de mes joueurs, je ne peux pas vous dire quel est le problème. Il faut marquer. Avec notre qualité à 3-1, ça doit être terminé. A 3-2, j'ai vu des choses qui ne se produisent pas chez les U12, je n'ai pas compris. Contre Angers, j'étais déçu de mon équipe, aujourd'hui ce n'était pas le cas. Dans l'ensemble, on a fait un bon match avec un bon pressing. C'était une bonne équipe. »

Dans quel état d'esprit votre équipe a abordé ce match ?

« Après Angers, on a vécu une semaine difficile. Mon équipe a fait un bon début de match pourtant. Notre état d'esprit était bon au début mais on a bien vu qu'à la fin, ça reste une ligne très maigre. On ne peut pas regarder avec les datas si les joueurs sont concentrés ou non. Il faut juste mieux défendre. Physiquement, on était biens, ça on le sait avec les datas et on peut comparer avec les autres équipes. »