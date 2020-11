Lyon : Aulas ne retiendra pas Depay cet été, mais le fera cet hiver

Le président lyonnais s'est livré sur le cas Memphis Depay, qu'il ne voit pas quitter l'OL cet hiver.

Partira ? Partira pas ? Les deux. Si le président lyonais est certain que Memphis Depay ne partira pas rejoidnre le Barça cet hiver, il est loin de lui fermer la porte pour l'été prochain.

🗣💬 "Bien sûr que Memphis Depay va rester."



🔴🔵 Jean-Michel Aulas assure dans #TopOfTheFoot que son attaquant Memphis Depay, dont le nom est évoqué pour signer au Barça cet hiver, restera à l'OL jusqu'à la fin de la saison. #rmclive pic.twitter.com/nUI2mjtJHA — Top of the Foot (@topofthefoot) November 10, 2020

C'est en substance ce qu'a expliqué le cacique rhodanien au micro de l'émission Top of the Foot sur RMC Sport ce mardi.

«On a pas mal d'internationaux dans différentes sélections, dont Memphis, qui est un leader. Memphis, je n'ai pas les yeux de Chimène pour lui, mais je pense qu'il peut apporter à l'Olympique Lyonnais une dimension que tout le monde souhaite avoir pour l'OL. Donc, non, a priori on ne va pas le garder (à la fin de son contrat)", a ainsi asséné JMA.

"J'ai été le premier à dire qu'il ne partirait pas à Barcelone. Personne ne m'a écouté à l'époque du mercato puisqu'on le voyait partir. Il y a non seulement Memphis, mais aussi Houssem Aouar et Moussa Dembélé. Depuis le début, je vous ai dit, ils ne partiront pas car une année où on a été injustement privé de coupe d'Europe, il faut absolument réussir la saison (...) Donc il (Memphis) va rester (finir la saison à )», a encore tonné le boss de l'OL.