Lyon - Angers : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lyon et Angers seront aux prises, samedi, pour le compte de la 34e journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Après 10 mois de compétition, la saison 2024-2025 de Ligue 1 arrive enfin à son épilogue. Le championnat français aborde, en effet, sa 34e journée ce samedi avec plusieurs matchs encore décisifs pour certaines équipes. Ce dernier épisode va notamment sceller définitivement le sort de plusieurs équipes, à l’instar de l’Olympique Lyonnais qui joue son avenir européen contre le SCO Angers, ce samedi.

Un rêve européen hypothétique pour l’OL

L’Olympique Lyonnais a vu ses espoirs européens s’envoler lors de la dernière journée de Ligue 1. Après une défaite frustrante face à Lens (1-2), les hommes de Paulo Fonseca ont enchaîné par une autre déconvenue à Monaco (2-0), compromettant définitivement leur retour dans le haut du tableau. Septièmes au terme de cet exercice 2024-2025, les Lyonnais (54 pts) accusent un retard de trois points sur les équipes classées entre la 4e et la 6e place - synonyme de qualification européenne directe.

Cette série de revers condamne l’OL à tirer un trait sur le 3e tour qualificatif de la Ligue des Champions, tout comme sur une place en Ligue Europa. La seule porte d’entrée vers l’Europe reste désormais conditionnée par un succès du Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France (contre Reims, le 24 mai). Dans ce cas précis, la 7e place, qu’occupe actuellement Lyon, offrirait un billet pour les barrages de la Ligue Conférence. Une maigre consolation au regard des ambitions initiales du club, qui espérait un retour sur la scène européenne majeure.

Angers n’a plus rien à jouer

De son côté, Angers a assuré sa survie dans l’élite avec autorité. Le SCO, actuellement 13e, a validé son maintien grâce à deux victoires déterminantes obtenues sur les pelouses de Nantes (0-1) et à domicile face à Strasbourg (2-1). Ces succès ont permis au club angevin de sortir de la zone rouge après une période particulièrement délicate.

Malgré un début d’année 2025 encourageant, Angers a connu un sérieux trou d’air entre la 23e et la 29e journée, incapable de décrocher la moindre victoire. Ce passage à vide a considérablement affecté le classement du club, désormais à l'abri mais longtemps menacé. En parallèle de ses difficultés en championnat, le SCO a tout de même atteint les quarts de finale de la Coupe de France. Une campagne stoppée net par Reims, futur finaliste contre le Paris Saint-Germain.

Horaire et lieu du match

Lyon – Angers

34e journée de Ligue 1

Lieu : Groupama Stadium

A 21h, heure française

Les compos probables du match OL - Angers

Lyon : Perri - Maitland-Niles, Caleta-Car, Niakhaté, Tagliafico - Tessmann, Matic - Cherki, Almada, Fofana – Lacazette.

Angers : Fofana - Arcus, Camara, Lefort, Hanin - Raolisoa, Courcoul, Abdelli, Ould Khaled, Ekomié - Lepaul.

Sur quelle chaîne suivre le match OL - Angers ?

La rencontre entre l’Olympique Lyonnais et le SCO Angers sera à suivre ce samedi 17 mai 2025 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.