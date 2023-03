Luke Shaw explique pourquoi Manchester United a sombré contre Liverpool

Si la défaite de Manchester United à Liverpool a choqué le monde du football, Luke Shaw n'est pas si surpris que cela. Il explique même cette déroute.

C'était l'information immanquable du week-end : la déroute de Manchester United à Liverpool (7-0) a choqué la planète foot et ne va cesser d'alimenter les débats. Humiliés à Anfield, les Red Devils ont concédé leur pire défaite de leur histoire en Premier League, à égalité avec le revers 7-0 contre Wolverhampton en 1931. Si Erik ten Hag s'est montré particulièrement désemparé après la rencontre et qu'il a frontalement rabroué ses joueurs, le défenseur anglais Luke Shaw s'est montré moins surpris de cette défaite. Si la manière l'a consterné, il pense connaître l'explication de cette déroute.

Une défaite « attendue » et logique

Interrogé par MUTV sur la correction subie à Anfield, Luke Shaw a tout d'abord tenu à s'excuser vis-à-vis des fans mancuniens et a considéré que les seuls responsables de cette déroute étaient bien les joueurs. Le latéral gauche a même parlé de la honte qu'il a ressenti durant la rencontre : « Sur le terrain, je me sentais gêné. Pour nous, pour l'entraîneur, pour les fans qui nous soutenaient au stade ou à la télévision. Je ne peux que m'excuser et nous nous devons de nous relever. »

Mais plus que de s’apitoyer sur son sort, Luke Shaw sait qu'il faut chercher des réponses à cette noyade collective et des solutions pour ne plus revivre pareille humiliation. Et cela tombe bien, l'international anglais sait pourquoi cela n'a pas fonctionné : « C'est inacceptable mais nos standards de motivation, de concentration et de travail ont clairement baissé depuis notre victoire en Carabao Cup. Cela fait déjà deux matchs que nous ne sommes plus les mêmes, que nous ne faisons plus les mêmes efforts. Nous n'avons montré aucune personnalité et aucune mentalité. Nous devons récupérer l'implication qui était la nôtre avant. Nous devons redevenir une grande équipe. »