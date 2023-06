Lukaku et Thuram au coeur d'une guerre entre l'Inter et le Milan

Depuis quelques jours, Romelu Lukaku et Marcus Thuram se retrouvent au coeur d'une guerre entre les deux clubs de Milan. Explications.

On se croirait revenu au milieu des années 2000 lorsque la Serie A, bardée de ses deux têtes de gondole milanaises, dominait l'Europe. L'époque où l'Inter Milan et le Milan AC se livraient batailles de chiffonnier sur le terrain mais aussi en coulisses pour dominer la Botte. Et si les deux clubs se sont successivement partagé le trône italien, c'est cette fois en interne que l'affrontement semble avoir repris. Résultat, Romelu Lukaku et Marcus Thuram se retrouvent au coeur de cette guerre des Milan.

Inter – Milan : Lukaku et Thuram en toile de fond

Tout est parti d'une information révélée par la presse italienne il y a quelques jours : le Milan AC sonderait Chelsea pour s'attacher les services de Romelu Lukaku. Une déclaration de guerre en Lombardie puisque l'attaquant belge, bien que bientôt de retour à Londres, est toujours officiellement un joueur de l'Inter Milan qui l'a rapatrié en prêt cette saison. Pire encore, les Nerazzurri sont actuellement en pourparlers avec les Blues pour prolonger la présence de Big Rom à Giuseppe Meazza. C'est la première étape d'une guerre de tranchées qui s'est ouverte.

En réponse à cette sollicitation mal perçue, les Intéristes ont réactivé la piste Marcus Thuram alors même que l'attaquant français est tout proche de s'engager avec le Milan AC. En partance libre du Borussia Mönchengladbach, la cible prioritaire des Rossoneri a longtemps été dragué par l'Inter Milan qui a finalement focalisé son attention sur le maintien de Romelu Lukaku dans l'effectif. Placé au centre d'une bataille lombarde, l'international bleu a décidé de prendre sa décision dans les prochains jours et pourrait revoir son jugement.

Et l'affrontement des deux clubs milanais ne s'arrête pas là puisqu'ils visent tous les deux le néo-international Davide Frattesi, actif à Sassuolo. À 23 ans, le milieu de terrain sort d'une excellente saison qui lui a ouvert les portes de l'équipe nationale et ne partira pas pour moins de 40M. Côté rossoneri, la direction en a fait sa priorité au milieu de terrain depuis le départ de Sandro Tonali tandis que les Intéristes veulent à tout prix anticiper le plus que probable départ de Marcelo Brozovic. Les prochains jours et semaines s'annoncent décisifs pour ces deux dossiers.