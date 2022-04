"Lukaku a six semaines pour sauver sa carrière à Chelsea"

Romelu Lukaku n'a que six semaines pour sauver sa carrière à Chelsea, selon l'ancienne légende des Blues Joe Cole. La star belge a quitté l'Inter Milan l'été dernier pour une somme record de 115 millions d'euros, mais l'avant-centre a eu du mal depuis son retour à Stamford Bridge, ayant même perdu sa place de titulaire chez les Blues.

Lukaku n'est que l'ombre de lui-même

Romelu Lukaku a été utilisé presque entièrement comme remplaçant ces dernières semaines, et n'a marqué que cinq buts en 20 apparitions en Premier League cette saison. Le Belge était une fois de plus sur le banc pour la demi-finale de FA Cup de Chelsea contre Crystal Palace, qui s'est terminée par une victoire 2-0 grâce à des buts de Ruben Loftus-Cheek et Mason Mount.

Chelsea : Tuchel exhorte Lukaku à prendre exemple sur Werner pour se relancer

Avant dimanche, Romelu Lukaku avait débuté chacun des quatre matchs de FA Cup du club, mais il a été laissé sur le banc une fois de plus car il n'a pas marqué de but en Premier League depuis le début de la nouvelle année. Le Belge a été introduit en fin de match, mais a manqué une occasion franche en fin de match, gâchant ainsi une chance de revenir dans le onze de départ.

"Il est meilleur que ça"

S'adressant à ITV Sport après le match, Joe Cole a déclaré à propos de Romelu Lukaku : "Il a six semaines pour sauver sa carrière à Chelsea s'il le veut. Vous regardez Timo Werner qui n'abandonne pas et quand il ne marque pas de but, il offre quelque chose d'autre. Avec Lukaku, il veut être ce point focal mais il a raté une occasion et nous étions dans le studio [disant] si ça ne va pas pour toi, ça ne va pas pour toi".

Chelsea : Tuchel le reconnaît, ça ne colle pas avec Lukaku

L'article continue ci-dessous

"Il a tout faux, ouvre son corps et frappe le poteau. Il va être dégoûté parce qu'il est meilleur que ça", a ajouté Joe Cole. L'ancienne star de Manchester United, Roy Keane, était d'accord avec l'évaluation de Cole, ajoutant : "Il faut qu'il fasse un changement. Il faut que le joueur s'y retrouve. A quel point veut-il sauver sa carrière à Chelsea ?"

Les Blues ont deux matchs cette semaine puisqu'ils reçoivent Arsenal mercredi avant d'accueillir West Ham dimanche pour leur troisième match en sept jours. Éliminé de la Ligue des champions la semaine dernière, le club a encore une chance de remporter un trophée en attendant la finale de la FA Cup contre Liverpool le 14 mai, tout en continuant à consolider sa place parmi les quatre premiers de la Premier League.