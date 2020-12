Luis Suarez peut enfin rejouer avec l'Atlético

L'Atlético de Madrid a annoncé ce jeudi que Luis Suarez pourrait rejouer dès ce week-end.

Luis Suarez a été testé négatif pour le COVID-19 lors d son test effectué jeudi matin, ce qui signifie qu'il pourra enfin rejoindre ses coéquipiers de l'Atletico Madrid à l'entraînement vendredi.

L'attaquant de 33 ans sera donc disponible pour Diego Simeone lorsque "Los Rojiblancos" accueilleront le à l'Estadio Wanda Metropolitano ce week-end.

Suarez était en quarantaine depuis deux semaines après avoir été testé positif au coronavirus alors qu'il était en service international avec l' . En effet, de retour en et en quarantaine dans son appartement, il avait pu s'entraîner loin de ses coéquipiers et du staff technique.

L'Atletico a joué sans Suarez pour certains matches clés ces derniers temps, tels que leurs rencontres de contre le et Valence, ainsi que deux matches de contre le et le . Au cours de ces quatre matchs, Los Colchoneros n'ont inscrit que trois buts, étant privés de leur buteur fétiche.

Le but inscrit contre Barcelone était dû à une horrible erreur de Marc-André ter Stegen; celui à l'extérieur à Valence était dû à un but contre son camp de Toni Lato; et le but contre le Bayern, contrairement aux deux précédents, est venu après un bonne action de l'Atletico. Autant dire que Suarez a manqué aux siens pendant sa longue absence.

Suarez espère désormais figurer sur le pré lors de la visite de Valladolid dans la capitale espagnole samedi soir, alors que l'Atletico cherche à occuper le sommet du classement. On s'attend également à ce qu'il dispute le match crucial de la Ligue des champions mercredi prochain contre le Red Bull Salzburg, afin d'aider les Matelassiers à accrocher une place en 8es de finale de C1.

« Luis Suarez rejoindra la première séance d'entraînement de groupe par équipe... après avoir renvoyé un test PCR négatif effectué par la », ont indiqué les Colchoneros dans un communiqué, après avoir déjà laissé entendre en début de semaine que l'ancien joueur du Barça était proche d'un retour.