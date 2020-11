Luis Figo : "Si Lionel Messi veut partir du Barça, rien ne le fera changer d'avis"

A l’occasion d’un évènement Marca, Luis Figo estime que même un club comme le Barça ne peut pas retenir un joueur qui a des envies d’ailleurs.

Il y a maintenant presque trois mois, Lionel Messi a créé une vraie onde de choc sur la planète football, en annonçant son intention de quitter le . Peu satisfait par les résultats des dernières années et par le départ de certains de ses coéquipiers, la Pulga a eu des envies d’ailleurs et pensait pouvoir activer une clause dans son contrat, lui permettant d’être libre.

S’en sont suivis des jours et des jours de spéculation concernant cette fameuse clause ainsi que les 700 millions d’euros demandés par le Barça pour laisser partir son joyau pour finalement voir Messi annoncer dans une interview exclusive à Goal qu’il restera une saison de plus en Catalogne. Le début de saison des Blaugrana de Ronald Koeman n’ont certainement pas apporté des garanties au sextuple Ballon d’Or et un départ est clairement envisagé dans quelques mois.

L'article continue ci-dessous

Figo : "Chaque club rêve de Messi"

Persona non grata en Catalogne depuis son départ chez l’ennemi de toujours, le , en 2000, Luis Figo s’est exprimé sur la situation de l’Argentin et assure que le Barça ne pourra pas le retenir, s’il veut vraiment partir.

Plus d'équipes

"Il a ses motivations et ses raisons de prendre cette décision. Je ne sais pas ce qui s’est passé avant. Chaque club veut avoir un joueur comme Messi, mais cela dépend de facteurs comme la situation financière actuelle du club, l’argent qu’il coûtera au club en salaires, la volonté du joueur…", a analysé Figo dans l’émission Marca Weekend.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"Mais en général, dans la vie, si vous ne voulez pas être quelque part, à la fin, il n’y a rien qui puisse vous faire changer d’avis."