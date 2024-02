"Luis Enrique ? Un dribbleur", la sortie osée de Dembélé avant la Real Sociedad

Ousmane Dembélé vient de faire une sortie très osée sur son coach Luis Enrique à quelques heures du match contre la Real Sociedad.

Ce soir du mercredi 14 février 2024, le Paris Saint-Germain accueille la Real Sociedad dans le cadre du match aller des huitièmes de finale de Ligue des champions. Peu avant ce choc, l’ancien attaquant du FC Barcelone, Ousmane Dembélé, a affiché ses ambitions avec le club francilien. Toutefois, il évoque l’usage de l’effectif parisien par Luis Enrique.

Dembélé évoque son adaptation

Après quelques jours d’incertitude en raison de problèmes administratifs, Ousmane Dembélé avait fini par signer au Paris Saint-Germain l’été dernier. Une enveloppe financière de 50 millions d’euros était allée au club catalan, qui avait cédé son ailier. Critiqué depuis son arrivée pour ne s’être pas montré décisif au plus vite, Ousmane Dembélé a fini par gagner le cœur des Parisiens. Depuis, l’ancien Rennais est auteur d’un but et 9 passes décisives en 25 matchs avec le PSG. Il revient sur son adaptation avec le club francilien.

« Il fallait digérer le transfert de Barcelone au PSG. Au début, je me suis un peu cherché, mais je n’ai jamais douté de moi et de mes capacités. Je savais que j’allais revenir très fort. Certains joueurs sont exceptionnels dès leur arrivée, et d’autres ont besoin de temps. A Dortmund, j’ai explosé tout de suite et à Barcelone, ça s’est fait petit à petit. C’est un peu la même chose à Paris, avec les blessures en moins », a-t-il déclaré dans une interview accordée à Le Parisien.

Luis Enrique est un « dribbleur », selon Dembélé

En dépit de ses un but et 9 passes décisives, Ousmane Dembélé veut se montrer encore plus décisif avec le club champion de France. Même s’il admet admirer son coach francilien, Ousmane Dembélé estime que Luis Enrique ne fait que dribbler tout le monde sur ses onze de départ qu’il alignera à chaque match. « Je suis sur la bonne voie, mais je veux encore donner plus, être encore plus décisif », a souhaité l’ancien du Borussia Dortmund.

« Ah oui! (rires). C’est difficile de le cerner sur ce point, reconnait Dembélé. Même nous, les joueurs, on peut être surpris car, parfois il change des choses. Sur les entraînements de veille de match, on n’arrive pas à sentir qui jouera ni à quel poste. Niveau compo, le coach est un bon dribbleur! (rires) », a ajouté Ousmane Dembélé à propos de Luis Enrique.