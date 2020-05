L’UEFA n’exclut aucune option pour la Ligue des Champions

Les hautes instances du football européen ont fait savoir qu’elles exploraient toutes les possibilités pour la fin de la C1.

Tandis que les championnats européens sont en train de reprendre un par un, l’UEFA est en train de plancher attentivement sur sa compétition phare et la manière dont elle doit la boucler. Il est, bien sûr, toujours question d’aller au bout de l’épreuve et la question est de savoir quand et comment.

Avant que la pandémie de coronavirus ne provoque l’interruption du football, la C1 était aux stades des 8es. Ils restent donc encore quelques matches de ce tour à disputer, ainsi que les quarts, les demi-finales et donc la finale.

Verdict le 17 juin prochain ?

Plusieurs hypothèses avaient été évoquées par les médias pour la compétition phare de l’Europe, comme celui de jouer les matches restants sur un seul rendez-vous, et non aller au retour. Il a aussi été stipulé que la finale pourrait avoir lieu ailleurs qu’à Istanbul, le lieu initialement prévu.

Ce vendredi, le porte-parole de l’UEFA s’est exprimé à ce sujet et a réagi aux interrogations qui sont en suspens : « On regarde toutes les options concernant le calendrier et le format de la compétition à travers le groupe de travail qui comprend les clubs, ligues et associations nationales. Aucune décision n'a été prise pour le moment mais cela devrait être le cas lors du "Comex" du 17 juin ». Il faudra donc encore attendre un peu avant de voir tous les doutes levés.