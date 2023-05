Louis Saha envoi un avertissement à Manchester United pour Neymar

Louis Saha a mis en garde Manchester United contre le recrutement de Neymar, qui serait difficile à gérer.

Selon L'Equipe, les Red Devils ont entamé des négociations avec le Paris Saint-Germain au sujet du Brésilien, le club de Ligue 1 étant disposé à vendre le joueur de 31 ans cet été. On pense que Neymar envisage aussi sérieusement de partir, car lui et Lionel Messi ont été à plusieurs reprises la cible de critiques de la part des supporters du club.

"Neymar peut être difficile à gérer"

Cependant, l'ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, pense que Neymar pourrait être un problème pour Erik Ten Hag en raison de son "style de vie" et de la ligne de paparazzi qui le suit : "Neymar est une superstar, ce qui est dû en grande partie à son talent, mais qui peut aussi être difficile à gérer".

"Il avait certainement ce statut à Barcelone, mais peut-être que cela a changé au fil des ans. Il pourrait être difficile à gérer. Avec tout le respect que je lui dois, je ne pense pas qu'il puisse s'adapter, mais il devra le faire", écrit l'ancien attaquant des Red Devils dans sa chronique pour OLBG.

"On attendrait beaucoup de lui à United"

"La formule actuelle qu'il a fournie au PSG n'a pas du tout fonctionné. Sa forme physique l'a laissé tomber au cours des quatre derniers mois de la saison, ce qui est la partie la plus importante. C'est peut-être dû à son mode de vie ou à son état d'esprit, mais à Manchester United, on attendrait beaucoup plus de lui en raison de son prix très élevé", a conclu Louis Saha.

Neymar souffre d'une blessure à la cheville, contractée contre Lille en février, qui l'a contraint à passer sous le bistouri, ce qui l'a limité à 29 apparitions toutes compétitions confondues. Cela rend Louis Saha encore plus inquiet à propos de l'offre de United, car il ne sait pas si l'attaquant vedette sera en mesure de donner le meilleur de lui-même à la fin de la saison, lorsque cela sera le plus important.

"Ces clubs vont miser beaucoup d'argent et auront besoin d'une garantie lorsque ces types de joueurs seront sur les tablettes. Il serait un bon nom, mais il devra garantir qu'il peut être performant dans les trois derniers mois d'une saison, car c'est là que les trophées sont gagnés", a conclu Saha. Manchester United pourrait être incité à faire venir Neymar à Old Trafford et a de grandes chances de jouer la Ligue des champions la saison prochaine, en cas de match nul ou de victoire contre Chelsea.