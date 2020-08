Lothar Matthaüs très confiant sur les chances du le Bayern face au Barça

Lothar Matthaüs est très confiant pour son ancienne équipe avant d'affronter le Barça.

Retiré des terrains depuis vingt ans, Lothar Matthaüs est désormais consultant pour Sky Sport.

Après la qualification du Bayern pour les quarts de finale de la , le champion du monde 1990 s'est exprimé sur les chances de son ancien club (il y a joué de 1984 à 1988 puis de 1992 à 2000) face au et il est très optimiste : « Bien sûr que Barcelone a les qualités pour être à son meilleur niveau sur un match. Sur un match sec, tout peut arriver. Tu passes au travers et tu es éliminé. Mais je pense que le Bayern devra faire beaucoup d'erreurs et beaucoup de mauvaises choses pour perdre contre Barcelone. »

Le et le FC Barcelone s'affronteront en quart de finale à Lisbonne le vendredi 14 août.