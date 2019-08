LOSC, Rafael Leão justifie son départ à l'AC Milan

Transféré à l'AC Milan après une saison prometteuse à Lille, l'attaquant portugais a expliqué son choix, surprenant, de rejoindre le club italien.

Une petite saison et puis s'en va. Arrivé libre de tout contrat à , Rafael Leão a réalisé une saison très prometteuse du haut de ses 19 ans dans le Nord de la . Auteur de huit buts en vingt-six matches sous les couleurs des Dogues, le Portugais a contribué à la belle saison du LOSC, deuxième de . Mais à la surprise générale, Rafael Leão ne disputera pas la C1 avec Lille puisqu'il a été transféré à l' contre la somme de 35 millions d'euros. Un choix qui peut paraître surprenant étant donné que l'AC Milan ne joue aucune compétition européenne mais que l'international portugais assume totalement et a expliqué.

Dans une interview accordée au site de l'AC Milan, Rafael Leão a avoué qu'il avait été marqué par les grandes années du club italien : "Je choisissais tout le temps l’AC Milan sur PlayStation car c’était vraiment une équipe forte, le club avait gagné la Ligue des Champions à plusieurs reprises. Il y a eu beaucoup de super joueurs ici par le passé. Je ne les ai pas vu directement, mais j’ai regardé de nombreuses vidéos de Maldini, Rui Costa, Kaka, Seedorf. Ils ont tous écrit l’histoire du football. C’est super d’être ici".

"Aider l'AC Milan"

L'ancien attaquant de Lille espère former un duo redoutable avec Piatek et veut progresser : "Jouer avec deux attaquants plutôt qu’un seul vous donne plus de chances de marquer. L’un peut rester dans l’axe, l’autre peut avoir plus de liberté. Je suis venu pour aider l’équipe, peu importe la position où le coach me demande de jouer. Je veux aider l’AC Milan à atteindre ses objectifs. Piatek est un super attaquant. Il l’a prouvé au et a continué à le faire à l’AC Milan. J’espère l’aider en lui faisant de nombreuses passes. Plus il marque de buts, mieux l’équipe est".

"Je suis venu ici pour faire de mon mieux. Je suis rapide, j'aime le un contre un. J'aime faire des passes décisives, marquer aussi bien évidemment, c'est l'essence même de mon rôle. Au fond, mon but c'est d'aider l'équipe. Je suis arrivé ici grâce à mon travail, mais il me reste encore beaucoup de travail à faire. Je vais devoir prouver sur le terrain. Je sens que j'ai rejoint un grand club et que mes coéquipiers vont m'aider à progresser", a ajouté Rafael Leão.

Le Portugais a avoué qu'il était un grand fan de Kaka : "Mon joueur préféré à l'AC Milan ? Kaka ! Il n'était pas de ce monde. Les joueurs brésiliens ont toujours un talent spécial et Kaka a laissé une trace incroyable dans l'histoire de l'AC Milan, avec tout ce qu'il a fait pour le club. Il a gagné le Ballon d'Or lorsqu'il jouait pour l'AC Milan. Être ici dans un club où un joueur de cette trempe à jouer c'est une véritable fierté pour moi".