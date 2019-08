LOSC, Nicolas Pépé fait ses adieux aux supporters

Transféré à Arsenal contre 80 millions d'euros, l'attaquant ivoirien a publié un message d'adieu aux supporters de Lille sur ses réseaux sociaux.

Nicolas Pépé va écrire un nouveau chapitre de sa carrière du côté d' . Flamboyant la saison dernière avec , l'ailier ivoirien a été transféré cette semaine à Arsenal contre 80 millions d'euros et évoluera avec Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang dans une attaque made in chez les Gunners. L'ancien attaquant d'Angers a réalisé une saison XXL la saison dernière avec les Dogues permettant à son club de terminer deuxième de , derrière le PSG.

Il est désormais temps pour Nicolas Pépé de découvrir autre chose et de continuer à grandir en du côté d'Arsenal. Devenu le joueur africain le plus cher de l'histoire, l'attaquant de 24 ans, déjà prometteur lors de son passage à Angers, a franchi un cap lors de ces deux saisons à Lille. Une première saison plus qu'encourageante malgré un climat compliqué et une lutte pour le maintien avant l'explosion au plus haut niveau la saison dernière.

Sur son compte Instagram, le nouvel ailier des Gunners a publié un message d'adieu au LOSC et à ses supporters : "Lilloises, Lillois, il est l’heure pour moi de vous dire au revoir... Après deux années passées sous vos couleurs, je laisse mon maillot rouge du LOSC pour le maillot d’Arsenal... Du fond du cœur, je tiens à tous vous remercier, vous, supporters. Vous m’avez toujours poussé, vous ne m’avez jamais lâché, et ça, je ne l’oublierai jamais".

"Merci à mes coéquipiers, sans qui rien n’aurait pu se passer, merci au staff, à l’équipe médicale, et bien évidemment, merci à Monsieur Christophe Galtier, un très grand coach sans qui rien n’aurait pu arriver. Merci à l’ensemble des salariés qui permettent au LOSC de vivre chaque jour. Mention spéciale à mes deux petits frères Jo Bamba et Jo Ikone. La BIP-BIP devient la BI-BI maintenant. Le sale boulot continue...", a conclu Nicolas Pépé.

Auteur de trente-sept buts en 78 matches sous les couleurs de Lille, Nicolas Pépé va laisser un grand vide dans le Nord de la , d'autant plus que les Dogues ont également perdu Rafael Leao en attaque. Ses deux anciens compères, Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba vont désormais tenter de prendre le relai en se montrant encore plus décisif, en attendant que Lille trouve un remplaçant à l'international ivoirien en attaque.