LOSC, Christophe Galtier satisfait du mercato lillois

L'entraîneur de Lille a longuement évoqué le marché des transferts dont il est loin d'être mécontent et a avoué qu'il n'est pas encore terminé.

Dauphin du PSG la saison dernière, le LOSC entame la saison avec une équipe totalement différente mais espère de nouveau jouer les trouble-fêtes en haut du classement. a perdu Nicolas Pépé et Rafael Leão cet été mais a enregistré les arrivées de Victor Osimhen, Benjamin André, Domagoj Bradarić ou encore Yusuf Yazici. En conférence de presse, Christophe Galtier s'est montré globalement satisfait du mercato des Dogues, lui qui s'attendait à perdre certains joueurs cet été et à avoir beaucoup de changements dans son effectif.

"Je m’interdis de revenir sur la saison dernière. Elle est passée, elle a été très agréable pour tout le monde. Mais c’est fini pour moi depuis le 1er juillet. Il ne faut pas comparer et ressasser les bons moments. Ce qui est arrivé était prévu. Je savais qu’il y aurait autant de mouvements. C’était très clair avant la fin de saison dernière que des joueurs allaient partir. C’est à nous et à moi de les faire découvrir au grand public", a indiqué le Français.

"Le travail réalisé en amont a été bien fait. Le projet du club n’est pas d’aller chercher des joueurs confirmés que tout le monde connaît déjà. Notre projet est d’aller chercher des joueurs à fort potentiel pour ne pas les payer cher et il faut aller les chercher avant les autres. Ce ne sont pas des paris, mais des choix faits sur des profils précis. C’est le projet du club. Oui, les profils correspondent à ce que je voulais. Ça a mis du temps car on était lié au timing du mercato. Les transferts de Rafael Leão ( ) et de Nicolas Pépé ( ) sont arrivés tard dans la préparation. Mais d’un autre côté, il aurait été difficile voire impossible d’acheter sans avoir eu les ventes de ces deux joueurs", a ajouté l'entraîneur de Lille.

"Nous avons des certitudes"

Le technicien français ne met pas la pression sur ses nouvelles recrues et demande de la patience : "Thiago Maia est arrivé il y a deux ans et il sortait d’un titre olympique avec le . Quand il y a un montant élevé, automatiquement la lumière est plus sur ce joueur. C’est pareil pour Yazici. Avec le montant, il y a un focus qui est fait sur lui. Il arrive en plus juste derrière Nicolas Pépé. Mais Yusuf n’a pas le même profil que Nicolas. Ce qui était valable en termes de montant il y a quelques années ne l’est plus aujourd’hui. Ça s’envole. Il n’y a aucune pression à mettre à Yusuf, il est là pour remplacer Nicolas Pépé numériquement et non à son poste. C’est un profil que nous n’avions pas et qu’il était important d’avoir aux yeux de tous".

Christophe Galtier ne voit pas son effectif plus faible que celui de l'an dernier et laisse la porte ouverte à d'autres mouvements d'ici le 2 septembre : "Non ! Nous avons plus de certitudes aujourd’hui car nous avons l’ossature de la saison passée. La question, c’est à quel niveau nous serons en ce début de saison (...) Ce qui est sûr, c’est qu’on ne sera pas au niveau où on était au mois de mars et avril. Avant cela, il y avait eu sept mois de travail. Je suis satisfait de l’effectif que j’ai à ma disposition. Il y a eu des départs importants et des joueurs sont arrivés, à fort potentiel".

"Il y a eu de l’argent investi sur ce mercato. Il est possible que ça puisse encore bouger, car à l’inverse des Anglais nous allons pouvoir recruter jusqu’au 2 septembre. Je ne sais pas (si Soumaoro va rester). Mais c’est pareil pour 10 ou 12 autres joueurs de l’effectif. Tout est possible (...) Pour l’effectif, on verra le 2 septembre", a conclu l'entraîneur français qui va découvrir la avec le LOSC cette saison.