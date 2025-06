Los Angeles FC - Espérance Tunis : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Los Angeles FC vs Esperance de Tunis

Le match de la peur au Mondial des Clubs ! Battus d'entrée, le Los Angeles FC et l'Espérance de Tunis s'affrontent pour leur survie dans le tournoi.

Le rêve américain a viré au réveil brutal. Arrivés à la Coupe du Monde des Clubs portés par de longues séries d'invincibilité, le Los Angeles FC et l'Espérance de Tunis ont tous deux chuté d'entrée sur le même score (2-0). Ce vendredi à Nashville, leur confrontation directe a déjà des allures de match de la dernière chance. Pour le vaincu, l'aventure mondiale tournera court.

LAFC : Prouver sa légitimité après un revers honorable

Qualifié un peu par la petite porte suite à l'exclusion d'un autre club, le LAFC est arrivé aux États-Unis avec la ferme intention de prouver sa valeur. Face au géant Chelsea, les Californiens n'ont pas démérité et ont livré une prestation courageuse avant que la différence de niveau ne finisse par parler. Mais cette défaite a brisé leur belle série de dix matchs sans revers. Conscient qu'un nouveau faux-pas serait quasi synonyme d'élimination, l'entraîneur Steve Cherundolo sait que son équipe doit jeter toutes ses forces dans ce qui ressemble à une "dernière bouée de sauvetage".

L'Espérance : Retrouver son efficacité et sa solidité

Le constat est similaire pour l'Espérance de Tunis. La défaite face aux Brésiliens de Flamengo (2-0) a mis un terme brutal à une série de onze rencontres sans défaite. Plus inquiétant pour le club tunisien, ce sont les certitudes qui se sont envolées : une attaque apparue "impuissante" et une défense, d'habitude si hermétique (neuf clean sheets sur cette période), qui a craqué à deux reprises. Pour les hommes de Maher Kanzari, l'enjeu est double : retrouver l'efficacité qui a fait d'eux un cador africain et briser leur mauvaise série historique dans cette compétition.

Un duel pour la survie à Nashville

Entre une équipe américaine qui veut prouver qu'elle n'est pas là par hasard et une puissance tunisienne qui doit se racheter, la pression est à son comble. Ce match n'est pas une simple rencontre de groupe ; c'est une éliminatoire directe déguisée. L'équipe qui saura le mieux se remettre de sa déception initiale et gérer cette tension gardera un mince espoir de voir les huitièmes de finale. Pour l'autre, le rêve s'achèvera prématurément.

Horaire et lieu du match Los Angeles FC vs Espérance Tunis

Le match se jouera au Geodis Park samedi, avec un coup d'envoi à 00h00, heure française.

Infos des équipes et effectifs

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Infos sur l'équipe de Los Angeles FC

Le LAFC aborde cette rencontre après une défaite 2-0 face à Chelsea, un revers qui a mis fin à une série de dix matchs sans défaite. Ce match a également laissé des traces : le jeune attaquant David Martinez (19 ans) a dû quitter ses coéquipiers sur civière en première période et ne devrait pas être disponible pour cette rencontre.

En défense, l’Italien Lorenzo Dellavalle est toujours forfait, victime d’une grave blessure aux ligaments croisés. En attaque, le vétéran Olivier Giroud, entré en jeu face aux Blues, pourrait être titularisé à la place de Jeremy Ebobisse, alors que le staff cherche davantage d’expérience et de réalisme devant le but.

Informations sur l'équipe d'Espérance

Battue 2-0 par Flamengo lors de son premier match, l’Espérance de Tunis n’a cependant enregistré aucun blessé ni suspendu. Maher Kanzari pourra donc compter sur un groupe au complet pour tenter de relancer la machine.

En pointe, le Brésilien Rodrigo Rodrigues, discret lors de la première sortie, pourrait laisser sa place à Achref Jabri (23 ans), candidat crédible à une titularisation. Mais la principale menace offensive reste Youcef Belaïli. L’ailier algérien réalise une saison exceptionnelle avec 19 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Vitesse, créativité, expérience internationale : il sera la clé du dispositif tunisien.

L’Espérance s’appuie sur un socle tunisien solide, renforcé par un mélange d’éléments étrangers bien intégrés. Face à LAFC, discipline tactique et solidarité seront essentielles pour rester en vie dans ce tournoi.

