Lorient – PSG : où voir le match, l'heure du coup d'envoi, les news sur les équipes. Goal vous dévoile tout.

Lorsque le calendrier de la Ligue 1 est sorti en début de saison, personne n'aurait misé une seule seconde sur le fait que le Lorient-PSG du 6 novembre serait un choc de haut de tableau entre le leader du championnat et le quatrième. Pourtant, c'est bien le cas. Les Merlus, auteur d'un début de saison canon, s'essoufflent depuis quelques semaines.

Lorient, le coup de mou

Lorient a connu un coup de mou et reste sur trois matches sans victoire. Les Merlus espèrent certainement profiter d'un relâchement du Paris Saint-Germain après leur semaine chargée et la qualification en Ligue des champions pour réaliser un coup. En face, le PSG, certes qualifié pour les huitièmes de finale de la C1, voudra continuer sur sa lancée et noyer la déception d'avoir terminé deuxième de son groupe.

Leader de Ligue 1 avec cinq points d'avance sur son dauphin Lens, Paris réalise un début de saison parfait et est encore invaincu toutes compétitions confondues. Christophe Galtier pourra compter sur le retour de Neymar, suspendu contre la Juventus, pour dynamiser une attaque en feu depuis le début de saison. Toutefois, les Parisiens devront se méfier.

Paris toujours invaincu

La semaine dernière face à Troyes, Paris s'est fait peur et a encaissé trois buts. Une statistique que Christophe Galtier n'avait guère apprécié. Il faudra un grand Paris pour battre Lorient qui aura à coeur de se relancer et de montrer que son incroyable début de saison n'était pas qu'un simple feu de paille.

Horaire et lieu du match Lorient - PSG

Ville : Lorient

Lorient Stade : Stade du Moustoir

Stade du Moustoir Heure : 13:00 UTC+1 (heure française) / 12:00 GMT / 08:00 EST / 05:00 PST

Sur quelle chaîne TV voir Lorient - PSG ?

Lorient - Paris SG

14ème journée de Ligue 1

Dimanche 6 Novembre

13h sur Prime Vidéo

Stream : Prime Vidéo

Prise d'antenne : 12h40 sur Prime Vidéo

Série actuelle de Lorient et du PSG

Lorient : VVNND



PSG : VVVVV

Les blessés et absents :

Deux absents à signaler côté Lorient, celles de Laurent Abergel, victime d'une fracture à la main, et de Samuel Loric.

En revanche, le bilan des absents est bien plus chargé du côté du PSG. Sergio Ramos est suspendu pour cette rencontre. Presnel Kimpembe, Fabian Ruiz, Keylor Navas et Timothée Pembele, sont blessés et indisponibles. Touché au tendon d'achille, Lionel Messi est laissé au repos.

Les équipes probables

XI de départ de Lorient : Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Le Goff - Innocent - Diarra, Le Fée, Ponceau, Le Bris - Ouattara.

XI de départ du PSG : Donnarumma - Hakimi, Mukiele, Marquinhos, Nuno Mendes - Verratti, Renato Sanches, Vitinha - Neymar - Sarabia, Mbappé.

Les statistiques à connaître avant Lorient-PSG :

● Lorient n’a gagné qu’un seul de ses 15 derniers matches de Ligue 1 contre Paris (2 nuls, 12 défaites), c’était au Moustoir le 31 janvier 2021 (3-2).

● Lorient n’a gagné qu’un de ses 11 derniers matches à domicile contre Paris en Ligue 1 (3 nuls, 7 défaites), le 31 janvier 2021 au Moustoir (3-2).

● Lorient n’a gagné aucun de ses 3 derniers matches de Ligue 1 (2 nuls, 1 défaite), après avoir remporté les 6 précédents. Battus par Nice lors du dernier match (1-2), les Merlus n’ont pas encore connu la défaite 2 fois de suite en L1 cette saison.

● Paris a récolté 35 points après 13 matches en Ligue 1 2022/23. En comptant 3 points pour une victoire, seuls Lille en 1949/50 (36) et Paris en 2018/19 (39) ont fait mieux à ce stade de la compétition.

● Paris est invaincu lors de ses 11 derniers déplacements en Ligue 1 (9 victoires, 2 nuls), sa dernière défaite remontant au 20 mars 2022 à Monaco (0-3). Le club parisien reste sur 5 clean sheets hors de ses bases dans l’élite et peut établir contre Lorient son record historique à l’extérieur dans l’élite.

● Lorient a gagné 8 points après avoir été mené au score en Ligue 1 cette saison, total le plus élevé en compagnie de Nice et Nantes. De son côté, Paris est l’une des 4 équipes n’ayant pas encore perdu le moindre point après avoir mené au score dans l’élite en 2022/23 (avec Ajaccio, Lens et Angers).

● Aucune équipe n’a marqué plus de buts depuis l’extérieur de la surface que Lorient et Paris en Ligue 1 cette saison (4, à égalité avec Clermont). Les Merlus sont les seuls ayant inscrit plus d’un but sur coup franc direct dans l’élite en 2022/23 (3).

● Neymar est impliqué dans 18 buts en Ligue 1 cette saison avec Paris (10 buts, 8 assists), soit le total le plus élevé pour un joueur après 13 journées de L1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07).

● S’il dispute ce match, Marquinhos honorera son 250e match de Ligue 1 (tous avec Paris). Parmi les joueurs de champ actuels de L1, seuls Dimitri Payet (210) et Marco Verratti (184) ont gagné plus de rencontres dans l’élite que le défenseur brésilien (183).