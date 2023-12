Lorient - Marseille : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Lorient affronte Marseille dimanche pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Les dernières informations ici.

Le FC Lorient sera aux prises avec l’Olympique de Marseille, dimanche, dans le cadre de la quinzième journée du championnat français. En forme ces dernières journées, l’OM n’est sûrement pas l’adversaire idéal pour les Merlus, actuellement, plongés dans la zone rouge.

Lorient pour la révolution, Marseille pour la confirmation

16e de Ligue 1 avec seulement 12 points, Lorient est au point mort cette saison. Les Merlus n’ont remporté que deux victoires en 14 matchs cette saison. Les hommes de Régis Le Bris ont du mal à enchainer après un exercice réussi la saison dernière. Le club est tellement mal qu’il n’a remporté aucun de ses cinq derniers matchs dans l’élite (2 nuls, 3 défaites). A quelques jours de la trêve hivernale, les Merlus se doivent d’engranger des points au risque de s’enfoncer en deuxième partie de saison. Et quoi de mieux qu’une victoire contre l’Olympique de Marseille, pour lancer la révolte.

Le sourire est revenu sur les lèvres dans la cité phocéenne. L’Olympique de Marseille vient d’enchainer trois victoires de suite avec une notamment correction infligée à l’OL. Le nouveau système de Gennaro Gattuso, qui a suivi les conseils d’Eric Di Meco, semble réussir aux Phocéens. Désormais 8e au classement, l’OM (20 pts) est revenu à la course pour une qualification en Europe. Toutefois, Marseille doit confirmer son regain de forme face à des Lorientais, blessés, et qui feront tout pour stopper la série de l’OM.

Horaire et lieu de match

Lorient – Marseille

15e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Yves Allainmat – Le Moustoir

A 20h45 française

Les compos probables du Lorient – Marseille

Lorient : Mvogo - Kalulu, Laporte, Talbi, Yongwa - Faivre, Abergel, Bakayoko, Makengo - Kroupi, Dieng

Marseille : Lopez - Mbemba, Gigot, Balerdi - Clauss, Veretout, Ounahi, Lodi - Harit - Vitinha, Aubameyang

Où suivre le match Lorient – Marseille

La rencontre entre le FC Lorient et l’Olympique de Marseille sera à suivre ce dimanche 10 décembre 2023 à partir de 20h45 sur Prime Video. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, Pass My Ligue 1.