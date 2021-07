L’OM signe un nouveau succès en amical

L’OM de Jorge Sampaoli continue sa montée en puissance en phase de préparation. Ce dimanche, les Phocéens ont dominé Sète (2-1).

Moins d’un mois avant l’entame du championnat de Ligue 1, Marseille enchaine les sorties préparatoires face à des équipes de seconde zone. Une semaine après sa victoire contre Martigues, la formation olympienne a défié battu le FC Sète au centre Robert Louis-Dreyfus. Un match qui fut diffusé sur Twitch et qui a réuni pas moins de 75000 spectateurs.

Cette fois, les Phocéens ont dû s’employer un peu plus pour assurer la victoire. Ce n’est en effet que sur le plus petit des écarts qu’ils se sont imposés au terme de trois tiers de temps de 90 minutes. Pourtant l’équipe alignée au départ était séduisante, avec les présences notamment de Payet, de Rongier, d’Alvaro et de la nouvelle recrue brésilienne, Gerson.

Payet doublement décisif

Les Marseillais ont attaqué le match fort et cette belle entame a été matérialisée par une ouverture du score de Bamba Dieng. A la 15e minute de jeu, l’attaquant sénégalais a ouvert le score en exploitant du bout du pied une passe plein axe de Dimitri Payet. Cet avantage, Marseille n’en a cependant pas trop profité puisque dès la 23e minute, les visiteurs ont égalisé par le biais de N’Gom.

💥 Nos Olympiens s’imposent et enchaînent par une deuxième victoire en préparation dans ce #OMFCS24



🗓 Prochain match jeudi 15 juillet à 21h contre le @ServetteFC pic.twitter.com/lVLd0nTp2U — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 11, 2021

Même s’il ne s’agissait que d’un match d’application, les Olympiens ne pouvaient se contenter de ce résultat nul. Ils sont repartis à l’abordage. Les occasions sur les buts des Sétois se sont alors multipliées et l’une d’elles a fini à fond. Payet plantait le second but des siens sur pénalty à la 42e en prenant le gardien adverse à contre-pied.

A noter que dans le troisième carton on a vu l’Américain Konrad De La Fuente effectuer son entrée en jeu. L’ancien du centre de formation du FC Barcelone n’a pas pu trop se mettre en évidence, mais il s’est quand même fait remarquer par sa rapidité et sa vivacité.

Le niveau va maintenant s’élever pour les Provençaux. Après une rencontre contre le Servette (15 juillet), ils vont se mesurer à deux grandes équipes du championnat (Braga, 21 juillet puis Benfica le 25) avant de croiser le fer avec Saint-Etienne (28 juillet) et Villarreal (31 juillet).

La partie face au vainqueur de la Ligue Europa se déroulera à Orange Vélodrome et 30000 spectateurs pourront assister à la partie.