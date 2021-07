L’OM remporte son premier amical

L’OM est sorti victorieux ce dimanche de sa première sortie amicale, disputée face à Martigues (3-0).

L’Olympique Marseille disputait ce dimanche un match d’application quelques jours seulement après sa reprise de l’entrainement. Les Phocéens étaient opposés à Martigues (N2) dans une rencontre divisée en trois tiers temps de 30 minutes. Ils l'ont emporté sur le score de 3 buts à 0.

Les Phocéens se produisaient sans une bonne partie de leur effectif, mais l’équipe de départ faisait fière allure malgré tout. Rongier, Payet, Kamara, Alvaro et Gueye étaient notamment tous titulaires pour cette partie.

L’entrée en matière des Olympiens fut poussive, et ce n’est qu’à la 37e minute qu’ils ont réussi à débloquer le score. Boubacar Kamara a donné l’avantage aux siens en plaçant une volée victorieuse. Le break fut ensuite réussi un quart d’heure plus tard par l’intermédiaire de Dario Benedetto. L’Argentin s’est retrouvé à la conclusion d’un bon mouvement collectif, et a scoré de près.

Dans la dernière demi-heure du jeu, Jorge Sampaoli a fait tourner en incorporant plusieurs jeunes. Cela n'a pas empêché son équipe de corser l'addition. C'est Esey Gebreyesus, un jeune suisse de 17 ans qui a alourdi la marque. Les Martégaux ont cherché ensuite à sauver l’honneur, mais sans résultat.

Dans les prochains jours, l’OM va continuer à monter en puissance dans sa préparation en vue de la reprise de la Ligue 1 début aout. Le second match amical est prévu le 15 juillet contre les Suisses du Servette Genève.