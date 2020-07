L’OM cartonne en match amical

Pour son premier match de préparation, l’OM n’a pas fait dans le détail face à la modeste équipe autrichienne de Pinzglau.

L’ a fait honneur à son rang, ce dimanche lors de sa première sortie amicale de l’intersaison. Les Phocéens ont corrigé Saalfelden, une équipe de D3 autrichienne, sur un score sans appel de 5 buts à 1. Un démarrage en trombe pour l’équipe de Villas-Boas, même si l’adversaire n’avait rien d’un foudre de guerre.

C’est Pape Gueye, la nouvelle recrue olympienne, qui a lancé le festival à la 24e minute. L’ancien joueur du Havre peut être satisfait de ses premiers pas avec le vice-champion de . Le break marseillais a été ensuite inscrit par le défenseur Alvaro Gonzalez (33e). 20, ce fut le résultat à la pause.

𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗥𝗘 ! | #FCPSOM 1️⃣-5️⃣



Nos Olympiens débutent de la meilleure manière leur série de matchs de préparation avec une victoire face au @FCPSen 🔥



🖥 Rendez-vous mercredi 22/07 pour une nouvelle diffusion sur @Twitch du match face au SV Heimstetten ! pic.twitter.com/neY9CzZdh7 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 19, 2020

Un OM déjà fringant

Au retour des vestiaires, les Olympiens ont continué à mettre la pression sur leurs opposants. Dimitri Payet (47e), Morgan Sanson (50e) et Valère Germain (72e) se sont chargés de donner plus d’ampleur à la victoire de leur équipe. Au milieu de ces réalisations phocéennes, l’équipe de Christian Ziege a quand même réussi à sauver les apparences.

Au final, ce fut donc une bonne mise en jambes pour les Provençaux. Même si on attendra un adversaire de calibre plus important pour les juger, on peut constater que Payet et ses coéquipiers continuent sur la lancée de leur bonne saison dernière. Le prochain rendez-vous amical est programmé mercredi face à une équipe de D4 allemande. Le premier match officiel est, lui, prévu le 23 aout face à l’ASSE.