L’OL remporte la Coupe de France féminine

L’OL s’est adjugé ce dimanche sa 9e Coupe de France féminine en dominant le PSG à l’issue de l’épreuve des tirs au but (0-0 a.t.b. 4-3).

L’équipe féminine de l’OL a fêté un nouveau titre ce dimanche. Malgré l’absence de plusieurs cadres, les Rhodaniens sont allées conquérir leur 9e . Un succès obtenu aux dépens de leurs grandes rivales du PSG, lors d’un match disputé au Stade de l’Abbé-Deschamps d’Auxerre.

Pour se défaire des Franciliennes et conserver leur bien, les Lyonnaises ont cependant dû attendre l’épreuve des tirs au but. Incapables de scorer dans le jeu, elles ont été les plus adroites dans cet exercice. Sarah Bouhaddi, leur expérimenté portière, s’est montré décisive en repoussant une tentative adverse.

Le PSG y a longtemps cru

Avec ce triomphe, ce fut donc une semaine parfaite pour le club de l’OL suite à la qualification des garçons pour le Final 8 de la Ligue des Champions. Paris, pour sa part, pourra nourrir des regrets. L’équipe d’Olivier Echouafni n’a pas du tout démérité. Elle a fait plus que résister dans cette finale, et aurait même pu l’emporter en fin de match quand l’OL a levé le pied physiquement. Les joueuses de la capitale n’ont donc pas réussi à rééditer leur exploit de 2018.

L’OL a préparé de la meilleure des façons sont quart de finale de Ligue des Champions contre le Bayern, programmé le 22 aout prochain. Le PSG devra, de son côté, se ressaisir afin de se présenter dans les meilleures conditions à son duel face à , comptant également pour cette C1 féminine. Les deux meilleures équipes françaises pourraient d’ailleurs se retrouver en finale de cette prestigieuse épreuve.