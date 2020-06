L’OL n’a reçu aucune offre pour Aouar ou Dembélé

D’après Rudi Garcia, l’OL n’a pas été sollicité pour ses deux internationaux espoirs, Houssem Aouar et Moussa Dembélé.

De nombreux joueurs sont annoncés sur le départ du côté de l’OL en cette période d’intersaison. Pourtant, ses éléments les plus prisés n’ont encore fait objet d’aucune proposition. C’est ce qu’a indiqué Rudi Garcia ce samedi lors d’une intervention sur RTL Foot.

L’entraineur rhodanien s’est dit très confiant quant au fait de pouvoir garder ses principales armes offensives, car il n’y a pas eu d’approches extérieures pour les recruter : « J’espère que Houssem Aouar va rester. Lui et Moussa Dembele. Je peux dire catégoriquement qu’on n’a pas reçu d’offre. On me dit que Memphis aussi n’apparaît pas dans les possibles partants. »

Pour Aouar, les déclarations du technicien lyonnais vont dans le sens de ce qu’avait indiqué Jean-Michel Aulas samedi, avec zéro proposition à ce jour. Et en ce qui concerne Depay, c’est le même discours que celui tenu par le directeur sportif Juninho. Même s’il n’y a pas eu d’accord trouvé avec l’attaquant néerlandais pour une prolongation de contrat, on se montre optimiste sur le fait qu’il sera encore chez les Gones la saison prochaine.

L'OL regarde "des défenseurs jeunes, plutôt qu’expérimentés"

Parmi les autres pépites que possède l’OL il y a le talentueux Rayan Cherki. Garcia a reconnu qu’il l’estimait beaucoup et qu’il comptait sur lui pour les échéances futures : « Rayan Cherki a fait de très bon débuts comme Maxence Caqueret. Je n’ai pas attendu les blessures pour les faire jouer. Il faut créer des conditions pour leur épanouissement, donc pas trop de joueurs de grands niveaux devant eux. »

Par ailleurs, l’ex-coach marseillais a reconnu qu’il était actuellement en quête d’un défenseur central supplémentaire : « On cherche un défenseur central. Numériquement, il y en a que trois. On a besoin de leadership, mais on regarde des défenseurs jeunes, plutôt qu’expérimentés. Je ne sais pas si financièrement tout sera possible ».