L’OL et Bosz veulent Onana

Le nouvel entraineur de l’OL, Peter Bosz, a demandé le recrutement de son ancien portier à l’Ajax, André Onana.

L’ère Anthony Lopes à l’Olympique Lyonnais touche-t-elle à sa fin ? C’est ce qu’on pourrait croire à la lecture d’une information divulguée par L’Equipe ce samedi. Les Gones envisageraient de s’offrir un nouveau portier, en l’occurrence André Onana, le dernier rempart de l’Ajax.

C’est Peter Bosz, le nouveau coach de l’équipe, qui milite pour la venue de ce portier camerounais. Un portier qu’il connait parfaitement bien puisqu’il l’a dirigé pendant plusieurs saisons à Amsterdam. C’est même lui qui l’a lancé comme titulaire, en remplacement de Jasper Cillessen. Depuis il voue une grande estime, même si les chemins des deux hommes se sont séparés depuis.

Le technicien hollandais n’entend pas pousser Lopes vers la sortie, mais il prévoit d’installer une rotation à ce poste. Comme cela se profile aussi au PSG avec le duo Donnarumma – Navas, il y aurait deux numéros un qui alterneront dans les buts. Ça ne sera pas l’idéal pour la confiance, mais ça serait pour anticiper la suite vu que le Portugais arrive bientôt en fin de contrat.

Le problème qui se pose avec Onana, c’est qu’il n’est pas éligible pour jouer avant le mois de novembre. Il avait été suspendu en février dernier pour une durée d’un an par l’UEFA pour dopage. Une sanction ramenée à neuf mois après que le joueur ait fait appel auprès du TAS. S’ils l’enrôlent, les Rhodaniens devront donc prendre leur mal en patience.

Onana disponible pour 8M€ ?

L’indisponibilité d’Onana n’a pas que des inconvénients. Cette situation particulière fait qu’il n’est pas très sollicité alors qu’il fait partie des tous meilleurs joueurs à son poste en Europe. Il y a aussi le fait qu’il va disputer la CAN en hiver prochain avec les Lions Indomptables qui semble rebuter plus d’un. Seuls deux autres clubs ont manifesté un intérêt concret à son endroit, à savoir Arsenal et l’Inter Milan. Lyon peut donc croire en ses chances de remporter la mise.

Les Lyonnais ont d’ailleurs déjà transmis une offre au joueur. Ce dernier serait actuellement en pleine réflexion. Concernant l’Ajax, il n’y a pas encore eu de pourparlers entamés. S’il y a accord dans le futur, le deal pourrait se conclure à la hauteur de 8M€. Un montant intéressant, car il est nettement moins conséquent que ce que « pesait » Onana il y a encore quelques mois.