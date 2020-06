L'OL détaille les conditions de reprise de ses entraînements à partir du 8 juin

Les entraînements reprendront dès lundi pour l'Olympique Lyonnais, qui a précisé les conditions de reprise de ses activités dans un communiqué.

Depuis quelques jours, nous savons que l'Olympique Lyonnais reprendra l'entraînement le lundi 8 juin, soit dès lundi prochain. En ce sens, le club rhodanien a tenu à clarifier le cadre de reprise de ses activités dans un communiqué publié sur son site officiel.

Les Gones annoncent que la reprise des entraînements "se fera dans un cadre sanitaire très strict et dans le respect de la protection de la santé des collaborateurs qui est une priorité absolue. L’épidémie reste active et le virus circule toujours ; il en va de la responsabilité de chacun de rester prudents et respecter toutes les mesures barrières."

L'OL écrit ce vendredi : "En liaison avec la Préfecture du Rhône, l’Olympique Lyonnais va ainsi mettre en place des dispositifs pilotes sur le site du Groupama Stadium tant pour ses collaborateurs que pour le déroulement des prochains matchs avec public. [...] L’Olympique Lyonnais va à la fois s’appuyer sur les compétences de son staff médical, qui a élaboré un protocole sanitaire détaillé très strict, et mettre en place dès le 8 juin un dispositif nommé : ' OL PROTEGE ', via un projet novateur porté par Loxamed (Loxam/laboratoires Axamed), assurant aux personnes qui se rendront au Groupama Stadium un dispositif sanitaire de tout premier plan."