L'OL dépose des recours contre la LFP

Le président lyonnais Jean-Michel Aulas a confirme que l'OL a déposé des recours contre la LFP suite à l'arrêt prématuré de la Ligue 1.

, septième du Championnat, n'est pas qualifié en Coupe d'Europe la saison prochaine. Dans un entretien à l'Equipe TV, le cacique rohodanien a de nouveau critiqué la décision de la Ligue de mettre fin à la prématurément.

Alarmiste, Aulas affirme que le coup porté au foot français par l'arrêt prématuré du Championnat st dur : « Le football français n'est pas sûr de se remettre de cet arrêt », a-t-il averti.

L'homme fort du club rhodanien annonce également que l'OL a déposé des recours. Il détaille les raisons de cette décision :

"Le conseil d'administration a pris la décision de déposer des recours. Nous avons d'abord pris la décision de demander d'abord qu'on examine une possible reprise de l'activité. Après, il y aura sûrement des recours sur la manière dont on arrête, regarder si des clubs ont été désavantagés et d'autres avantagés. On ne s'interroge pas sur la raison pour laquelle ces décisions ont été prises et à qui elles profitent.", a indiqué le président lyonnais sur la chaîne l'Equipe.