L'OGC Nice et le RC Strasbourg se neutralisent (1-1)

A l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1, Nice et Strasbourg ne sont pas parvenus à se départager, Gameiro répondant à Delort.

Nice et Strasbourg étaient en quête d'une première victoire cette saison mais devront encore patienter.

Première convaincante pour Schmeichel

Le match nul entre les deux équipes est un résultat logique au vu de la physionomie du match. Dans un premier temps, Kasper Schmeichel titulaire pour la première fois dans les cages niçoises se mettait en évidence en réalisant deux belles parades face à Gameiro (15e) et Djiku (23e).

De son côté, après deux tentatives non cadrées (Thuram, 10e et Ilie, 31e), Nice obtenait un penalty après une faute de Nyamsi sur Gouiri dans la surface. Andy Delort transformait la sentence et permettait aux Aiglons de mener (35e).

Le joli but de Gameiro

En deuxième période, Kasper Schmeichel brillait une nouvelle fois face à Habid Diallo (47e) mais finissait par s'incliner quelques minutes sur un lob astucieux de Kevin Gameiro, parfaitement lancé en profondeur par Thomasson (56e).

La rencontre perdait ensuite en intensité avant de s'animer à nouveau dans les arrêts. Ajorque manquait le cadre et l'opportunité d'offrir les trois points aux Strasbourgeois (90+3e) puis Thuram faisait de même pour les Aiglons (90+5e).

A l'issue de cette rencontre, Nice totalise deux points et pointe à la 12e place tandis que Strasbourg est 14e avec un point.