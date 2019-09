L'OGC Nice officialise la venue de Boudaoui

L'OGC Nice vient de boucler le recrutement du milieu algérien, Hichem Boudaoui. Il arrive en provenance de Paradou AC.

Cette saison, l'OGC Nice comptera trois champions d'Afrique dans ses rangs. Youcef Atal, au club depuis l'année dernière, et Adam Ounas, enrôlé la semaine écoulée, ont été rejoints en ce dernier jour du mercato par Hichem Boudaoui.

Boudaoui arrive en provenance de Paradou, le meilleur club formateur d' . Originaire de la région sud du pays, il avait crevé l'écran lors de la dernière campagne de Mobilis, décrochant notamment la distinction du meilleur espoir du championnat (décernée par El Heddaf).

🚨 Officiel : Un troisième champion d’Afrique 2019 à l’@ogcnice ! Le milieu de terrain Hicham Boudaoui est un nouvel Aiglonhttps://t.co/xwLgJXrXLY — OGC Nice (@ogcnice) September 2, 2019

Pouvant évoluer à la fois comme milieu relayeur et sentinelle, il a été comparé récemment par son sélectionneur à Jean Tigana, en raison de sa technique et son style très explosif. A la dernière CAN, il n'a joué qu'un seul match lors du premier tour (face à la Tanzanie).

La durée du contrat du jeune Algérien n'a pas été précisée, mais plusieurs sources concordantes évoquent un contrat de quatre ans. Concernant le prix, il s'élèverait à 4M€, ce qui est un record pour un joueur débarquant de l'Algérie.