Ljungberg : "Il devrait y avoir une place pour Ozil à Arsenal"

Freddie Ljungberg, l'ex-coach d'Arsenal, pense que Mesut Ozil peut encore reconquérir sa place chez les Gunners.

L'ancienne star d' , Freddie Ljungberg, estime que Mesut Ozil devrait encore avoir un rôle à jouer à l'Emirates Stadium.

L'ancien international allemand Ozil se retrouve proche de la sortie chez les Gunners, après avoir perdu la faveur de l'entraineur Mikel Arteta. Le meneur de jeu n'a pas été inclus dans les équipes de ou d'Europa League cette saison, bien qu'il soit toujours le joueur le mieux payé au club.

Ljungberg, qui a eu un bref passage en tant qu'entraineur par intérim des Gunners avant la nomination d'Arteta en décembre 2019, estime qu'un compromis doit être trouvé. "Mesut est un grand joueur de football, nous le savons", a déclaré Ljungberg à The Athletic. «Nous avons tous des opinions différentes et tout le monde doit accepter que les gens aient des opinions différentes. Pour moi, peut-être que la façon dont le football se déroule maintenant, parfois, il n'est pas aussi athlétique défensivement. Disons que lorsque vous jouez à Man City, vous n’avez pas le ballon et devez simplement courir après eux, peut-être avez-vous besoin de plus de joueurs athlétiques".

Plus d'équipes

«Ce que j'ai essayé de faire, ce en quoi je croyais, c'est que lorsque vous jouez contre des équipes qui, sur le papier sont plus fortes que vous ou que vous pensez qu'ils auront un bloc bas et que vous avez besoin de quelqu'un pour le déverrouiller, Mesut a la qualité totale pour faire cela. Je pense qu'il y a une place pour un joueur comme ça dans ce genre de matches", a poursuivi le Suédois.

L'article continue ci-dessous

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

«Mais il faut aussi avoir une communication avec le joueur - pas seulement Mesut, chaque joueur. Il existe différents matches qui conviennent à certains joueurs et d'autres matches conviennent à d'autres. Quand je suis parti cet été, il faisait partie de l'équipe et maintenant il ne l’est plus. Qu'est-il arrivé là-bas ? Je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si quelque chose d’autre est arrivé, je n’en ai aucune idée. Mais si vous regardez les qualités du football pur, je pense que ma réponse est assez évidente."

"Quand j'étais entraîneur par intérim, je le faisais jouer dans les matchs quand je pensais qu'il pouvait débloquer des défenses, même si je savais que son travail défensif n'était pas aussi bon que certains autres joueurs. C'est donc mon avis; il devrait y avoir une place pour lui dans certains matches", a conclu le technicien scandinave.

Après neuf matchs de Premier League, Arsenal est 12e au classement général. Ils affronteront les Wolves à domicile dimanche lors de la prochaine journée de championnat.