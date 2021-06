Lizarazu veut un Mbappé "plus collectif"

L’ancien international français, Bixente Lizarazu, a invité Kylian Mbappé à se montrer un peu plus collectif.

Bixente Lizarazu, ancien international français, pense Kylian Mbappé ne raisonne pas encore assez collectivement quand il évolue avec son pays. Et d’après lui c’est un frein à un changement de dimension avec les Bleus.

Mbappé fait partie des principaux joueurs de l’équipe de France. Il en est la star même. C’est aussi un joueur décisif, même si son compteur de buts reste bloqué à zéro unité durant l'Euro. Dire qu’il y est indispensable est donc un doux euphémisme. Toutefois, il y a des domaines où il est encore perfectible. C’est ce qu’estime entre autres le consultant basque.

« Du leader, il a le côté gagneur, perfectionniste, omniprésent dans son discours. Il ne craint pas d’affirmer son ambition, il veut battre tous les records et il semble ne jamais être rassasié. Ce leadership reste toutefois encore assez individuel », a écrit Liza dans sa chronique quotidienne pour L’Equipe.

« Le leader doit prendre soin de ses partenaires»

L’ancien arrière gauche a même exprimé une petite critique à l’endroit de l’attaquant du PSG en déclarant qu’il ne s’occupait pas assez de ses coéquipiers. « Ce qui lui manque peut-être pour devenir fédérateur comme d’autres, c’est de raisonner et de communiquer plus collectif. Le leader doit prendre soin de ses partenaires. On ne gagne jamais seul. En faisant attention à chacun, c’est plus facile ensuite d’embarquer tout le monde dans son sillage ».

Enfin, Lizarazu a conclu en formulant un conseil à son jeune compatriote : « Mbappé n’est pas qu’un phénomène sur le terrain, il bouscule les codes en dehors. A ses partenaires de s’adapter, mais à lui aussi de penser à eux. Il est déjà un leader d’attaque, il peut devenir un fédérateur qu’on suit en équipe de France. A lui de prendre la mesure de cette nouvelle responsabilité, il en a les épaules ».