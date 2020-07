Liverpool - Virgil Van Dijk est venu pour Jürgen Klopp

Dans un entretien accordé au Mirror, le joueur des Reds a confié avoir choisi de rejoindre Liverpool en 2018 pour évoluer sous les ordres de Klopp.

Arrivé en 2018 en provenance de , Virgil Van Dijk est rapidement devenu un joueur référence à son poste. Âgé de 28 ans, le défenseur central de enchaîne les très bonnes performances sous les ordres de Jürgen Klopp, un entraîneur avec lequel il a notamment remporté la et la Ligue des Champions. Une juste récompensé pour celui qui, lorsqu'il était particulièrement courtisé, était venu à Liverpool pour le technicien allemand.

​"Klopp est la raison majeure pour laquelle j’ai choisi Liverpool"

"J’avais l’opportunité d’aller à ou . Lorsque vous comparez les clubs, vous regardez leur histoire, leur ville, l’équipe actuelle et le projet sportif dans un court terme. Mais la chose la plus importante que vous regardez, c’est l’entraîneur qui est en poste, et Jürgen Klopp est la raison majeure pour laquelle j’ai choisi Liverpool", a ainsi déclaré l'international hollandais dans un entretien accordé au Mirror, avant de mettre en avant la bonne humeur du coach.

"Klopp vous donne de bonnes sensations. Il est vraiment heureux lorsque vous arrivez à l’entraînement le matin. Cela peut paraître bête, mais cela vous inspire vraiment en tant que joueur", a ensuite ajouté Virgil Van Dijk. Le sourire de Jürgen Klopp est en effet réputé pour être des plus communicatives. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle s'accompagne de réelles qualités tactiques, les récents résultats des Reds ces derniers mois en attestent parfaitement.