Liverpool-Southampton (4-0) - Les Reds continuent de marcher sur la Premier League

25 matches, 24 victoires. Sans faire leur meilleur match de la saison, les Reds ont enchaîné leur course folle vers le titre ce samedi à Anfield.

Malmenés comme rarement cette saison par des Saints très entreprenants en première période, les hommes de Jürgen Klopp ont su faire le dos rond avant de faire la différence en seconde période. Ils semblent inarêtables en championnat.

Dans le sillage de l'ancien de Danny Ings, les visiteurs tentaient leur chance à dix reprises en seulement 45 minutes. Et si la meilleure opportunité n'intervenait qu'à la 42e minute lorsque Shane Long contrait la frappe de l'Anglais et l'empêchait d'ouvrir le score, ce sont bien les Saints qui dominaient les débats.

Seule occasion à se mettre sous la dent pour les locataires d'Anfield : une talonnade de Van Dijk bien sortie par McCarthy à la suite d'un corner (30e), avant que le portier ne sorte également la tentative à bout portant de Firmino.

Mais les Reds allaient prendre l'avantage dès le retour des vestiaires. Ings s'écroulait dans la surface sans obtenir de penalty (46e), et quasiment dans la foulée, une combinaison côté gauche se terminait par un décalage de Firmino pour trouver un Oxlade-Chamberlian buteur (47e).

Si Salah était ensuite signalé hors-jeu au moment de doubler la mise (55e), ce n'était que partie remise. Et c'est une nouvelle fois Roberto Firmino qui était à la passe, cette fois pour Jordan Henderson pour le deuxième but (60e). Deux et bientôt trois avec cette fois Henderson à la passe pour Mohamed Salah, qui terminait de près d'un petit piqué devant le gardien (72e).

La déferlante des Reds ne s'arrêtait pas là, et Salah y allait finalement de son doublé à l'entame du temps additionnel sur un nouveau service de Firmino (90e+1). Une 24e victoire en 25 journées qui permet aux coéquipiers de Fabinho, titulaire pour la première fois depuis sa blessure, de filer à toute vitesse vers leur premier titre depuis 30 ans. Ils comptent provisoirement 22 points d'avance sur .