Liverpool-Real Madrid : Pourquoi le but de Benzema a été refusé ?

Le but de Karim Benzema contre Liverpool à la 43e minute de la finale de la Ligue des champions a été refusé. Explications.

On jouait la 43e minute de la finale de la Ligue des champions quand Karim Benzema envoyait le ballon au fond des filets.

Après consultation de la VAR pendant de longues minutes, le but était refusé.

Au départ de l'action, Benzema n'est pas hors-jeu mais ne peut tirer, bloquer par Alisson et Robertson. L'attaquant français tente une passe et s'ensuit une action confuse avec Konaté, Valverde et Fabinho. Le Brésilien remet le ballon du genou vers Benzema qui trompe Alisson.

Si le but a été refusé, c'est parce qu'au moment où Benzema reçoit la balle, il n'y plus qu'un seul joueur derrière lui. Hors, il en faut deux.

Concernant la remise en jeu de Fabinho vers Benzema, elle a été jugée involontaire par les arbitres de la rencontre. Si elle avait été intentionnelle, le but aurait été validé même si Benzema était hors-jeu.