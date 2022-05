Liverpool - Real Madrid, les compos probables

Liverpool et le Real s’affrontent ce samedi en finale de C1. Les deux équipes devraient normalement compter sur l’intégralité de leurs éléments.

La finale de la Ligue des Champions est la dernière rencontre de la saison et on pouvait, de ce fait, craindre de nombreux forfaits chez les équipes appelées à disputer ce grand match. Il n’en sera rien. Sauf surprise de dernière minute, les Reds et les Merengue seront au complet pour cette grande affiche au Stade de France.

Alors qu'il commençait à enchaîner les matches et à améliorer sa condition physique, le malchanceux Thiago Alcantara s’est retrouvé immobilisé avant la fin de la première mi-temps contre les Wolves après s'être blessé au talon d'Achille.

Klopp était initialement pessimiste quant à ses chances de participer à la finale, mais le manager des Reds a depuis changé d'avis, et l'espoir renaît quant à la disponibilité de Thiago pour être d’attaque. Mais, qu’il puisse jouer 90 ou 120 minutes est une toute autre question.

Il y a une autre bonne nouvelle pour les Merseysiders. La blessure à l'ischio-jambier de Fabinho devrait se résorber avec le temps après son retour à l'entraînement mercredi, tandis que Joe Gomez devrait également faire partie du groupe après s’être remis rapidement d'un coup à la cheville.

Virgil van Dijk et Mohamed Salah étaient tous deux suffisamment en forme pour être sur le banc le week-end dernier après leur blessure en finale de la FA Cup et devraient faire leur retour dans le onze de départ.

Diogo Jota devrait donc céder sa place à Salah, tandis qu’un doute subsiste concernant celui qui accompagnera Virgil Vin Dijk en défense centrale. Serait-ce Ibrahima Konaté ou le Camerounais Joel Matip.

Konaté en concurrence avec Matip

Le seul forfait pour LFC concerne son joker de luxe, Divock Origi. Le Belge a joué son dernier match pour le club après avoir souffert d'un problème musculaire à l'entraînement, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de moment d'adieu en 2019 pour l’ex-Lillois avant son transfert gratuit vers l'AC Milan.

En revanche, Ancelotti, l'entraîneur du Real, espère que tout le monde sera en forme et disponible pour la 17e finale de C1 du club, David Alaba ayant fait son retour à l'entraînement en milieu de semaine après avoir récupéré d’un problème aux adducteurs.

Alaba était absent du groupe face au Betis, mais il devrait reprendre sa place dans le onze de départ, à moins d'un contretemps - reléguant ainsi Nacho Fernandez sur le banc.

Le chevronné arrière, Marcelo, s'est lui aussi remis de ses problèmes physiques, mais il jouera une fois de plus le rôle de suppléant derrière Ferland Mendy, tandis qu'Eder Militao devrait conserver sa place malgré la motivation du Brésilien.

Camavinga devrait démarrer sur le banc

Eduardo Camavinga a été impressionnant lorsqu’il est entré en jeu pendant le parcours du Real jusqu'à la finale, mais le Français ne pourrait devancer Casemiro, Toni Kroos ou Luka Modric que si l'un des membres du trio du milieu de terrain se blessait avant samedi.

Le fait que Liverpool défend souvent haut pourrait être bénéfique pour les flèches comme Vinicius et Rodrygo puissent courir derrière, mais l'impact incroyable de ce dernier en tant que remplaçant pourrait inciter Ancelotti à poursuivre avec Federico Valverde comme milieu offensif.

Un autre triplé de Benzema dans l'épreuve reine lui permettrait de battre le record du plus grand nombre de buts en Ligue des champions en une seule campagne - actuellement détenu par Cristiano Ronaldo (17 buts en 2013-14) - tandis qu'il lui suffirait de faire trembler les filets une seule fois pour devenir le troisième meilleur buteur de la compétition, à égalité avec Robert Lewandowski (86 buts).

Composition de départ probable pour Liverpool :

Alisson ; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson ; Henderson, Fabinho, Thiago ; Salah, Mane, Diaz.

Composition de départ probable du Real Madrid :

Courtois ; Carvajal, Militao, Alaba, Mendy ; Kroos, Casemiro, Modric ; Valverde, Benzema, Vinicius Jr.