Liverpool : Qu'est-ce qui cloche avec Mohamed Salah ?

Le génial égyptien connaît un début de saison très compliqué, à l'image des Reds de Liverpool.

Si un visage peut résumer la frustration d'une équipe, c'est bien celui de Mohamed Salah à Naples mercredi soir.

La star égyptienne de Liverpool n'a jamais aimé être remplacée. Il déteste ça, en fait, et encore plus quand il reste une demi-heure à jouer et que son équipe est menée 4-1 et qu'elle court après le match.

Mais tout ne va pas bien à Anfield en ce moment, et même Salah souffre alors que les Reds sont à la recherche de résultats, de rythme et de confiance.

Au milieu du marasme

Avec deux buts lors de ses sept premiers matches de compétition - nous ne compterons pas le FA Community Shield - c'est son pire début de saison, en termes de buts, depuis qu'il a rejoint Liverpool en 2017. Lors des deux campagnes précédentes, à titre de comparaison, Salah avait marqué six fois à ce stade.

Déjà, la perspective d'un autre Soulier d'or de Premier League - qui serait son quatrième en six saisons - semble éloignée, Erling Haaland ayant déjà atteint les dix réalisations et affichant une moyenne d'un but toutes les 49 minutes. Salah, en revanche, en marque un toutes les 270 minutes.

Il n'est pas le seul responsable des problèmes de Liverpool. Il est plutôt la victime d'une équipe qui a clairement perdu le nord, en termes de structure, d'organisation, d'énergie et d'à peu près tout le reste. Il est peut-être l'un des meilleurs joueurs du monde, mais même eux ont leurs difficultés.

Jurgen Klopp a suggéré mercredi, après cette défaite cuisante en Ligue des champions contre Naples, que son équipe devait se "réinventer", mais dans le cas de Salah, il s'agit plus de revenir à de vieilles habitudes que d'en prendre de nouvelles. Si Liverpool parvient à le mettre en confiance, le reste devrait suivre.

Mais comment y parvenir ? La clé pourrait résider non seulement dans le retour de Thiago Alcantara, qui devrait apporter du contrôle et de la jugeote à un milieu de terrain qui en a manqué toute la saison, mais aussi dans Darwin Nunez, autour duquel l'attaque new-look de Liverpool doit maintenant se construire.

Cela semble loin maintenant, mais il y avait des signes prometteurs dans la façon dont Salah et Nunez s'associaient et se connectaient, brièvement, contre Manchester City lors du Community Shield à la fin du mois de juillet, puis à Fulham pour l'ouverture de la Premier League une semaine plus tard.

Dans les deux cas, les deux joueurs ont marqué et se sont entraidés, la présence de Nunez dans la surface de réparation créant le genre de panique et de confusion, sans parler des espaces, dont Salah pouvait profiter.

Une révolution à mener

Il est clair que l'attaque de Liverpool est en train de changer. Le départ de Sadio Mané a été le gros titre de l'été, mais l'abandon d'un système qui s'appuie fortement sur les compétences uniques de Roberto Firmino en tant que numéro 9 de profondeur et de pression est tout aussi important, voire plus.

Le Brésilien a rappelé ces qualités ces dernières semaines, et l'on a toujours le sentiment que le meilleur football de Liverpool et le plus cohérent est celui qu'il pratique lorsqu'il est en forme. Mais il est clair que Nunez, Luis Diaz et Diogo Jota représentent l'avenir, et la question est de savoir comment Liverpool gère cette transition, et quel impact elle a sur des joueurs comme Salah, sans parler des arrières Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson.

La semaine dernière, après le match nul et vierge à Everton, il a été suggéré à Klopp que Salah jouait plus excentré cette saison que les années précédentes. Il a rejeté cette idée.

"Je ne sais pas ce que vous voyez là", a déclaré Klopp. "Je ne pense pas que, dans la saison, Mo soit trop souvent excentré.

"Nous voulons avoir Mo, et nous l'avons toujours eu, dans des positions axiales."

Il ne fait aucun doute que la forme de Salah a baissé vers la deuxième moitié de la saison dernière, lorsqu'il n'a marqué que quatre buts lors de ses 20 dernières apparitions, et il est facile de suggérer que la tendance s'est poursuivie cette saison, avec même sa production de tirs en baisse dans les premières semaines de la campagne.

Salah est habituellement en tête du championnat à cet égard, mais il est actuellement derrière des joueurs comme Anthony Gordon et Rodrigo Moreno, sans parler de Haaland ou Harry Kane. Il n'a pas encore tiré plus d'une fois au but au cours d'un match, et son nombre de buts attendus (xG) n'est que de 2,78, dont près de la moitié lors du match contre Bournemouth, où il n'a pas marqué ni fait de passe décisive lors de la victoire 9-0.

Il n'y a aucune suggestion - et il ne devrait pas y en avoir - que le nouveau contrat de 350 000 £ (405 000 $) par semaine qu'il a signé en juillet a conduit à la complaisance ou à un changement d'attitude. Salah, qui a déclaré son désir de "battre tous les records" à Liverpool, n'est tout simplement pas construit de cette façon, et le club n'a aucune inquiétude quant à sa concentration, son professionnalisme ou son rendement à l'entraînement. Il reste un porte-drapeau, à cet égard.

La croyance, plutôt, est qu'il s'agit d'une baisse temporaire, que le retour de Jota et Nunez et la présence de Thiago et, espérons-le, d'un milieu de terrain plus structuré, signifie qu'il ne faudra pas longtemps avant que Salah ne soit à nouveau en pleine forme.

Et une fois que ce sera le cas, le ciel d'Anfield sera beaucoup plus lumineux que ces derniers temps.