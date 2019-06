Liverpool prêt à faire des folies pour Pépé ?

Le club champion d'Europe serait disposé à casser sa tirelire pour s'attacher les services de l'attaquant ivoirien du LOSC, Nicolas Pépé.

Comme Christophe Galtier l'avait déclaré il y a plusieurs mois déjà, il se peut bien que Nicolas Pépé délaisse la tunique rouge du LOSC pour en arborer une autre, d'un grand club européen, durant le mercato en cours. Le brillant ailier ivoirien figure actuellement dans le collimateur de la meilleure équipe du continent, le FC.

Si l'on se fie à ce que révèle l'Equipe, les responsables des Reds ont déjà commencé à travailler sur le transfert de l'homme fort des Dogues. Et le montant exigé par le club nordiste, à savoir 80M€ (hors bonus), ne semble pas trop les refroidir. Au contraire, ils ne seraient pas très loin de s'aligner sur cette somme.

Si les Merseysiders sont prêts à faire tant de sacrifices pour Pepé, c'est parce qu'ils sont ouverts à la possibilité de laisser partir leur buteur égyptien, Mohamed Salah. Ce dernier a des touches dans d'autres championnats, et Klopp cherche un autre gaucher de qualité susceptible de le faire oublier. Auteur de 22 buts et de 11 passes décisives durant la dernière campagne de , Pepé répond à ce profil.

Pepé ne veut pas se presser

Bien sûr, Liverpool n'est pas le seul à lorgner sur Pépé, qui se trouve actuellement avec sa sélection nationale pour préparer la Coupe d'Afrique. , l'autre finaliste de la C1, est aussi sur les rangs, de même que l'Inter de Milan, qui avait déjà proposé 70M€ pour l'ancien angévin sans parvenir à faire vaciller Gérard Lopez.

Le mercato estival ne faisant que démarrer, a tout intérêt à se montrer patient et laisser les offres venir. Le joueur, dont le bail expire en 2022, n'est pas non plus pressé de changer d'air. Car sa destination préférentielle reste l' , et il n'y a pas encore eu de sollicitations émanant de ce côté-là de la frontière. En même temps, il ne serait pas contre l'idée d'être fixé avant le début du tournoi continental pour pouvoir se concentrer pleinement sur ses devoirs avec les Eléphants.