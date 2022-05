Liverpool : pour Robertson, Luis Diaz va devenir "effrayant"

Andy Robertson a prévenu les rivaux de Liverpool en Premier League et en Europe qu'un Luis Diaz "effrayant" ne fera que "s'améliorer" avec une pré-saison complète au club, après sa performance victorieuse qui a permis aux Reds de disputer une troisième finale de Ligue des champions en l'espace de cinq saisons. Décisif, le Colombien est entré en jeu à la mi-temps du match retour, mardi soir, contre Villarreal, alors que les visiteurs de Jürgen Klopp étaient menés 2-0 par leur adversaire espagnol. Il a réalisé une performance sublime qui a permis à son équipe, pourtant très mal embarquée, de s'imposer 3-2 face au sous-marin jaune.

"C'est un joueur spécial, très spécial"

Il s'agit de la dernière superbe performance de l'ailier, qui a déjà remporté la Carabao Cup après son arrivée en janvier et, après avoir aidé Liverpool à atteindre sa première finale de Ligue des champions depuis sa victoire sur Tottenham en 2019, son coéquipier pense qu'il ne peut que s'améliorer. "Il a été spécial", a déclaré Robertson, admiratif de ses qualités.

"Nous avons essayé de l'aider autant que nous le pouvions, tous les joueurs. Nous savons combien il est difficile d'arriver en janvier. Les entraîneurs et tous les autres l'ont mis à niveau, mais c'est un joueur spécial, très spécial. Le talent qu'il a et la volonté de gagner - il nous correspond parfaitement. C'était difficile de faire sortir Jota, je pense qu'il a été excellent cette saison, mais Luis est entré en jeu et a fait une grande différence."

Robertson s'attend à des progrès

"Il a joué sur la gauche, a commencé à les repousser, à dribbler le ballon et tout. Une très bonne mi-temps de sa part. Il est spécial depuis qu'il est arrivé et c'est un plaisir de jouer avec lui. J'espère qu'il ne fera que s'améliorer. Avec une pré-saison complète à son actif, je crois qu'il va s'améliorer, ce qui est effrayant, mais ce qu'il a produit ici et maintenant est assez spécial aussi", a analysé le latéral gauche des Reds, bluffé par son partenaire.