Liverpool passe à l’offensive pour Thiago

La direction de Liverpool serait passée à la vitesse supérieure pour le recrutement du milieu du Bayern, Thiago Alcantara.

Après avoir tâté le terrain pendant plusieurs semaines, le board de LFC a choisi de s’activer pour essayer de mettre la main sur Thiago Alcantara, le sociétaire du Bayern. Le site allemand Bild a indiqué que les discussions viennent d’être officiellement entamées entre les deux clubs en vue d’un transfert.

Thiago (29 ans) aurait déjà donné son aval pour rejoindre le club champion d’ . Les conditions financières qui lui ont été soumises par les responsables des Merseysiders lui conviennent parfaitement. Après sept ans passés du côté de l’Allianz Arena et de très nombreux trophées amassés, il veut relever un nouveau défi.

Le Bayern attend une « offre décente »

Il y a quelques jours, Karl-Heinz Rummenigge, l’homme fort du Bayern, a indiqué qu’il était ouvert à l’idée de laisser filer l’international espagnol pour peu qu’un club se présente avec une offre intéressante. « On sait qu’il (Thiago) nous a dit qu’il voulait faire quelque chose de nouveau. Si un club s’approche de nous et est prêt à payer des frais de transfert décents, on y travaillera », avait-il confié à la presse allemande.

D'après les rumeurs qui circulent outre-Rhin, le Bayern serait d’accord pour se séparer de l’ancien Barcelonais contre un montant avoisinant les 40M€, sachant que le joueur n'a plus qu'un an de contrat. En attendant de savoir de quoi son avenir sera fait, ce dernier a encore des matches de Final 8 de C1 à disputer avec les champions d’ . Il peut porter à 235 son nombre d’apparitions total avec le géant allemand.