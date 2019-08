Liverpool-Norwich (4-1) : les Reds (déjà) en mode rouleau compresseur

Les Reds ont réussi leur entrée en lice en Premier League avec une démonstration devant leur public face à Norwich.



- Norwich : 4-1

Buts : Hanley (7e, csc), Salah (19e), Van Dijk (28e), Origi (42e); Pukki (64e)

Vingt-neuf ans que Liverpool n'a plus remporté la Premier League. Alors forcément pour les hommes de Jürgen Klopp, l'objectif est clair, être couronné sur la scène nationale. Après avoir été sacré sur la scène européenne la saison dernière et avoir échoué à un point du titre et de la saison passée, les Reds ont à coeur de réussir leur objectif cette saison et cela s'est vu ce vendredi soir en lever de rideau de la nouvelle saison de Premier League.

Les Reds ont littéralement marché sur Norwich lors de la première journée de Premier League. Sans Mané, remplaçant car il est revenu tard de la CAN, Liverpool n'a absolument pas tremblé et a rapidement fait la différence dans cette rencontre. Porté par son public, Liverpool a poussé d'entrée de jeu et a été récompensé en moins de dix minutes. Divock Origi a provoqué Max Aarons devant la surface. Son centre à ras de terre du pied gauche est dégagé du droit par Grant Hanley qui a dévissé complètement dans son but.

Alisson sort sur blessure

Le début du festival des Reds durant le premier acte puisque ce but en a précédé trois autres en moins de quarante cinq minutes. Une petite mi-temps a suffi aux hommes de Jürgen Klopp pour boucler l'affaire ce vendredi soir. Mohamed Salah a inscrit le deuxième but de Liverpool. Dos au but, Firmino a profité d'un contre favorable pour servir l'Egyptien dans la course, à l'intérieur de la surface qui a ajusté Tim Krul d'une frappe du pied gauche à ras de terre.

Mohamed Salah buteur puis passeur. Sur un corner, l'Egyptien a permis à Virgil Van Dijk de creuser encore plus l'écart. Dominateur dans les airs, le redoutable défenseur néerlandais a une nouvelle fois prouvé qu'il était un excellent joueur de tête et a dominé son vis à vis sans même sauter. Peu avant la pause, c'est Origi qui a pris part à la fête. Titularisé au détriment de Sadio Mané, le Belge, pas loin d'ouvrir le score, a été récompensé. Sur un magnifique centre d'Alexander-Arnold, Divock Origi a marqué de la tête.

Seule ombre au tableau la blessure d'Alisson sur un dégagement. Les Reds ont été intouchables durant une période et ont ensuite géré le reste de la rencontre. Ils ont toutefois encaissé un but en seconde période, inscrit par Pukki. Mais qu'on ne s'y trompe pas, Liverpool a bel et bien envoyé un message à Manchester City et à l'ensemble de ses concurrents. Il faudra compter sur eux cette saison dans la course au titre. Et les Reds n'entendent pas laisser passer leur chance cette fois-ci.