Liverpool - Mohamed Salah raconté par l'un de ses anciens entraîneurs

Ivica Todorov se revendique comme celui qui a repéré le phénomène Mohamed Salah, en 2011. Dans un entretien accordé à France Football, il raconte.

Fer de lance de l'attaque de , Mohamed Salah s'est imposé comme l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste. Champion d'Europe avec les Reds l'an dernier et bien parti pour décrocher un titre de Champion d' cette saison, l'Egyptien impressionne. Néanmoins, force est de constater que le joueur aussi passé par l' , , la ou encore le a eu un parcours sinueux avant d'arriver au sommet.

Ivica Todorov, son ancien entraîneur et aujourd'hui considéré comme celui qui l'a déniché, a raconté dans un entretien pour France Football comment le phénomène Mohamed Salah a été repéré, en 2011. "En 2011, j'arrive en Egypte à Arab Contractors (Al Moqaouloun al-Arab). Il me manquait des joueurs. Je suis allé voir un match de junior, et là, à 0-1, il y a un joueur qui rentre avec le numéro 14 dans le dos... C'était Mohamed Salah. En 16 minutes, il a marqué un but et offert une passe décisive. J'ai demandé à ce qu'on me l'envoie directement à l'entraînement. Neuf mois plus tard, il est parti au FC Bâle", a-t-il raconté.

"S'il joue au football, c'est grâce à moi"

"J'ai senti qu'il avait des qualités extraordinaires. Cinq jours après son arrivée dans groupe pro, je le titularise contre El Ahly. Il a pris le ballon dans notre surface, il a dribblé tout le monde et il a marqué. Tout le monde lui a sauté dessus, mais lui a poussé tous ses coéquipiers. Il est tombé dans mes bras en pleurs en criant : "Big coach, big coach". Sans aucune prétention, puisqu'il l'a même dit lui-même, s'il joue au football, c'est grâce à moi", a ensuite ajouté Ivica Todorov, dénicheur de talents aux quatre coins du globe, avant d'expliquer ce qui, selon lui, différenciait Mohamed Salah des autres joueurs.

"En général, certains joueurs vont vite avec le ballon au pied. Mohamed Salah va très vite, mais là où il est différent des autres, c'est qu'il va aussi vite lors de ces changements de direction...", explique-t-il. Ce ne sont pas les défenseurs de qui diront le contraire...