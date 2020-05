Liverpool, Mohamed Salah milite pour le football féminin

Dans un live diffusé mardi soir sur Facebook, l'attaquant de Liverpool a délivré un message de soutien en faveur du football féminin.

Dans une vidéo mardi soir sur Facebook, Mohamed Salah répondait aux questions de jeunes footballeurs et footballeuses égyptien(ne)s. L'attaquant de a notamment délivré un message en faveur du football féminin, et de son développement en Égypte.

"Dans certaines sociétés, il est difficile pour les filles de jouer au football, en particulier en Égypte, mais si vous avez un rêve, vous devez travailler dur pour le réaliser. Je suis heureux que de nos jours des filles égyptiennes souhaitent faire une carrière dans le football", a confié Mohamed Salah.

L'article continue ci-dessous

Concernant sa carrière, et son niveau atteint jusqu'ici, Salah a déclaré : "J'ai toujours un objectif devant moi, et quand je l'atteins, je passe à un objectif plus grand, et ainsi de suite".

Plus d'équipes

Nul doute qu'à bientôt 28 ans, Mohamed Salah, vainqueur de la l'an dernier, a encore beaucoup d'objectifs en tête...