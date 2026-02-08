Liverpool - Manchester City : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Le vent a tourné sur les bords de la Mersey. Après un début d'année poussif (quatre nuls, une défaite), le Liverpool d'Arne Slot a enfin trouvé son rythme de croisière en atomisant Newcastle (4-1) le week-end dernier. Portés par un Hugo Ekitike en feu (doublé) et un Florian Wirtz enfin patron du milieu, les Reds ont retrouvé leur efficacité dans les deux surfaces, inscrivant 15 buts lors de leurs quatre derniers matchs toutes compétitions confondues. Sixièmes mais distancés par le Top 4, ils n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent accrocher le bon wagon. Slot, fidèle à sa philosophie de constance, devrait reconduire son onze type en 4-2-3-1, malgré les absences persistantes de Frimpong, Bradley et Isak. La clé résidera dans leur capacité à finir fort : avec 14 buts inscrits dans le dernier quart d'heure (meilleur total de PL), Liverpool est devenu une machine à renverser les situations, une qualité héritée de l'ère Klopp que le nouveau coach a su cultiver.

Pronostic Liverpool - Manchester City : Un duel de géants dos à dos

City, le champion vacillant

En face, Manchester City traverse une zone de turbulences inédite. Relégués à six points d'Arsenal après un nul frustrant contre Tottenham (2-2) où ils menaient 2-0, les hommes de Pep Guardiola sont dos au mur. Avec une seule victoire lors de leurs six derniers matchs de championnat et une infirmerie bien remplie (Doku, Gvardiol, Kovacic absents), les Citizens peinent à retrouver leur constance habituelle. La gestion des temps faibles pose problème, tout comme l'efficacité d'Erling Haaland, étrangement muet ces dernières semaines et toujours à la recherche de son premier but à Anfield sous le maillot bleu. Pourtant, City reste une machine redoutable, capable de fulgurances grâce à ses créatifs Rayan Cherki et Antoine Semenyo. Qualifiés pour la finale de la Carabao Cup en milieu de semaine, ils savent que seule une victoire à Anfield leur permettra de maintenir la pression sur les Gunners et d'éviter que le doute ne s'installe durablement.

Le duel tactique : Wirtz contre Cherki, la nouvelle génération au pouvoir

Au-delà des stars établies comme Salah ou De Bruyne, ce match sera celui de la nouvelle garde créative. Florian Wirtz, véritable métronome du jeu des Reds, sera opposé à Rayan Cherki, l'étincelle imprévisible de City. Leur capacité à trouver des espaces entre les lignes sera déterminante dans un match qui s'annonce ouvert et spectaculaire. Slot a insisté sur la nécessité de mesurer les progrès de son équipe face à "l'une des meilleures formations du monde", tandis que Guardiola a rappelé qu'Anfield reste "l'un des terrains les plus difficiles" pour tout visiteur. La bataille du milieu, où Gravenberch et Mac Allister devront contenir Rodri, sera le baromètre de la rencontre.

Un tournant pour la saison

Ce "Main Event" de la 25e journée a tout d'un tournant. Pour Liverpool, gagner validerait définitivement le projet Slot et relancerait la course à la Ligue des Champions. Pour City, s'imposer à Anfield serait un message fort envoyé à toute l'Angleterre : le champion est blessé, mais pas mort. Entre une équipe qui finit ses matchs en boulet de canon et une autre qui peine à tuer le suspense, le scénario promet d'être haletant jusqu'au bout. Un match nul ne ferait les affaires de personne, surtout pas d'Arsenal qui regarde ce duel avec gourmandise.

Sur quelle chaine suivre le match Liverpool - Manchester City

En France, le match Liverpool - Manchester City sera diffusé simultanément sur Canal+ et Canal+ Foot, et vous pourrez aussi voir le match en streaming via l'application MyCanal. Dans la région MENA, la rencontre est retransmise sur BeIN Sports 1, et en streaming c'est sur BeIN Connect et l'application TOD.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Horaire et lieu du match Liverpool - Manchester City

Le match entre Liverpool et Manchester City se dispute ce dimanche 8 février à partir de 17h30, heure française, à Anfield de Liverpool.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de Liverpool

Du côté de Liverpool, Arne Slot a livré un point médical contrasté à la veille du choc face à Manchester City. Joe Gomez conserve une petite chance de réintégrer le groupe malgré sa blessure à la hanche, tandis que Jeremie Frimpong, touché à la cuisse, n’est en revanche pas encore prêt à effectuer son retour. Conor Bradley (genou), Alexander Isak (jambe) et Giovanni Leoni (genou) complètent la liste des absents pour les champions en titre, qui devraient toutefois s’inscrire dans la continuité après leur démonstration face à Newcastle.

Auteur d’un but et d’une passe décisive lors de ce large succès, Florian Wirtz arrive lancé dans ce rendez-vous de prestige. L’Allemand affiche désormais neuf contributions décisives sur ses onze derniers matches toutes compétitions confondues avec Liverpool, un total supérieur à celui de n’importe quel autre joueur de Premier League sur la période, après n’en avoir signé que trois lors de ses 21 premières apparitions sous le maillot des Reds.

Infos sur l'équipe de Manchester City

Côté Manchester City, l’incertitude demeure autour de Bernardo Silva avant le déplacement à Anfield. Touché lors du nul contre Tottenham, le Portugais n’avait pas pris part au succès face à Newcastle et son état reste à évaluer. Rayan Cherki, remis de son coup subi le week-end dernier, a pu faire une apparition en coupe, tout comme Rúben Dias, de retour dans le groupe après un mois d’absence pour une blessure aux ischios.

En revanche, John Stones a repris l’entraînement collectif sans être encore apte à la compétition, un cas similaire à ceux de Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Jérémy Doku et Savinho, toujours à l’infirmerie. Marc Guéhi redevient éligible après son indisponibilité en Coupe de la Ligue, tandis que Pep Guardiola est resté volontairement évasif sur un éventuel retour de Erling Haaland dans le onze de départ, se contentant de qualifier le Norvégien de « meilleur attaquant du monde ».

