Mark Doyle

Moins de buts, plus de magie : pourquoi Ekitike est l'anti-Haaland dont Liverpool avait besoin

Alors que Liverpool était au bord du gouffre contre Newcastle, Hugo Ekitike a tout renversé en 138 secondes, rappelant aux fans d'Anfield les grandes heures de Fernando Torres. Ce dimanche, pour le choc contre Manchester City, tous les regards seront tournés vers Erling Haaland, le meilleur buteur du royaume. Pourtant, c'est bien le Français, auteur d'une saison surprise (15 buts), qui arrive en position de force face à un Norvégien en panne sèche (un but en sept matchs) et critiqué pour son inexistence dans le jeu. [ANNONCE] Analyse d'un duel de styles où la polyvalence et la magie d'Ekitike pourraient bien éclipser la puissance brute mais unidimensionnelle du "Cyborg".

Steven Gerrard ne mâche pas ses mots : « Ekitike me rappelle Fernando Torres. Si vous lui donnez de l'espace, il est trop rapide, vous ne pouvez pas l'attraper, il est mortel. » Cette comparaison, lourde de sens à Anfield, n'est pas usurpée. Contre Newcastle, Ekitike a montré toute sa palette : un but de renard au premier poteau, puis un raid solitaire dévastateur mêlant vitesse et technique.

Le contraste avec Erling Haaland est saisissant. Le Norvégien traverse une zone de turbulences inédite (un seul penalty marqué lors des sept derniers matchs). Si sa capacité à marquer reste hors norme sur la durée, son apport dans le jeu est de plus en plus pointé du doigt. Roy Keane l'a qualifié de "joueur de League Two" dans le jeu courant. Une exagération, certes, mais qui souligne une vérité : quand Haaland ne marque pas, il disparaît. Ekitike, lui, vit, dribble et crée, même dans les mauvais jours.

  • Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Haaland : la machine s'est-elle grippée ?

    La saison d'Haaland est paradoxale. Parti sur des bases records (19 buts à Noël), il s'est éteint depuis. Pep Guardiola défend son buteur, rappelant que "les buteurs finissent toujours par vous faire taire". C'est vrai. Mais dans une équipe de City qui a besoin de contrôle, l'incapacité d'Haaland à participer au jeu devient un problème quand les buts se tarissent.

    Il assume ce rôle de pur finisseur : « Je ne suis pas là pour faire du Rodri, je suis là pour finir. » C'est honnête, mais limitant. Comparé aux attaquants modernes complets comme Kane ou Mbappé, Haaland semble parfois unidimensionnel. Ekitike, bien que moins prolifique, offre une palette plus riche qui permet à Liverpool d'être imprévisible, capable de marquer en transition ou sur attaque placée.

  • Liverpool FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Ekitike a volé la vedette à Isak

    L'ironie de l'histoire, c'est qu'Ekitike n'était même pas censé être le titulaire. Alexander Isak, acheté à prix d'or, devait être le numéro 9. Mais entre la méforme du Suédois et sa grave blessure, Ekitike a saisi sa chance. Il ne s'est pas contenté de dépanner ; il a explosé.

    Sa polyvalence est sa plus grande force. Capable de jouer en pointe, sur un côté ou en soutien, il s'est rendu indispensable. Thierry Henry, d'abord sceptique, l'a désigné comme sa "recrue de la saison". « Il s'est adapté quand l'équipe souffrait, est allé sur le banc sans rien dire, et a continué à marquer », salue la légende. Ekitike n'est pas seulement un talent, c'est un caractère qui a su gagner sa place à la dure.

  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-QARABAGAFP

    La "Wirtz connection" : le nouveau duo frisson

    Si Ekitike brille, c'est aussi grâce à son entente télépathique avec Florian Wirtz. Les deux hommes, anciens de Bundesliga, parlent le même football. Ils ont combiné pour six buts cette saison, un record en Premier League. « Il sent le football, c'est facile de jouer avec lui », explique Ekitike.

    Cette connexion technique donne à Liverpool une fluidité que City, avec un Haaland souvent isolé, peine parfois à retrouver. Wirtz trouve les espaces, Ekitike les dévore. C'est un duo complémentaire, joyeux et létal. Face à la défense de City, cette alchimie pourrait être la clé du match.

  • Liverpool v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Le plafond est infini

    À 23 ans, Ekitike est loin d'avoir atteint son plafond. Il doit encore gagner en régularité devant le but et gommer certains déchets techniques. Mais son potentiel semble illimité. Il possède cette étincelle, ce "je-ne-sais-quoi" qui fait lever les foules, chose qu'Haaland, dans son efficacité robotique, ne procure pas toujours.

    Dimanche, Anfield ne demandera pas à Ekitike de marquer 50 buts par saison. Ils lui demanderont de faire ce que Torres faisait : terroriser la défense adverse par sa vitesse et offrir la victoire dans un grand soir. Haaland restera probablement le meilleur buteur, mais Ekitike a tout pour devenir le joueur le plus excitant du championnat.

