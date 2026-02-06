Pronostic Liverpool vs Manchester City 08/02/2026 : un duel de géants dos à dos

Notre expert en paris sportifs table sur un partage des points à Anfield, tant Liverpool et City semblent proches l'un de l'autre actuellement.

Pronostic Liverpool vs Manchester City : paris, contexte, et compositions

Les meilleurs paris pour Liverpool vs Manchester City

Plus de 3,5 buts à une cote de 2,15 sur Winamax

Mi-temps avec le plus de buts : La seconde à une cote de 2,00 sur Winamax

Hugo Ekitike buteur ou passeur à une cote de 1,83 sur Winamax

Notre analyse : l’état de forme des deux équipes

Pronostic de score : Liverpool 2-2 Man City

Pronostic des buteurs : Liverpool – Hugo Ekitike, Mo Salah ; Man City – Erling Haaland (doublé)

Liverpool a répondu de la meilleure des manières après sa défaite surprise contre Bournemouth. Les hommes d’Arne Slot ont passé six buts à Qarabag en Ligue des Champions avant de s'imposer 4-1 face à Newcastle United. Les Reds n’ont perdu qu’un seul de leurs 16 derniers matchs toutes compétitions confondues avant ce choc dominical.

De son côté, Manchester City souffle le chaud et le froid ces derniers temps, alternant résultats probants et déconvenues. Les défaites contre Manchester United et Bodo/Glimt ont ébranlé les Citizens, qui ont également gaspillé un avantage de deux buts le week-end dernier pour finir sur un nul face à Tottenham. Ils ont toutefois relevé la tête en battant Newcastle 3-1 mercredi soir pour valider leur place en finale de la Carabao Cup.

Les effectifs probables pour Liverpool vs Manchester City

Composition attendue de Liverpool : Alisson, Szoboszlai, van Dijk, Konaté, Kerkez, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Wirtz, Gakpo, Ekitike.

Composition attendue de Manchester City : Donnarumma, Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri, Rodri, Cherki, Reijnders, Foden, Semenyo, Haaland.

Attaques de feu et défenses fébriles

Liverpool reçoit Manchester City ce dimanche avec l'ambition de prolonger sa série de cinq matchs sans défaite à domicile contre les Citizens. Si les Reds n'ont perdu qu'un seul de leurs 11 derniers matchs de Premier League, six d'entre eux se sont soldés par un nul. Cependant, l'équipe d'Arne Slot est particulièrement prolifique, ayant trouvé le chemin des filets à 26 reprises lors de ses six dernières sorties.

Les hôtes ne seront pas au complet, Alexander Isak, Conor Bradley et Jeremie Frimpong figurant parmi les blessés. City a également des inquiétudes médicales, puisque Josko Gvardiol, John Stones, Jeremy Doku et potentiellement Bernardo Silva et Savinho pourraient manquer à l'appel. Malgré ces absences de part et d'autre, les entraîneurs disposent d'un réservoir de talents exceptionnel.

C'est pourquoi nous misons sur des buts, même si les équipes n'arrivent pas à se départager au bout des 90 minutes. La formation de Pep Guardiola a encaissé huit buts lors de ses six derniers matchs. Parallèlement, Liverpool en a inscrit 33 en 24 matchs de championnat. Avec une telle concentration de talents offensifs, ce match devrait offrir un festival de buts.

Pronostic 1 Liverpool vs Manchester City : Plus de 3,5 buts à une cote de 2,15 sur Winamax

Un festival attendu en seconde période

Tout au long de cette saison 2025/26, une tendance claire s'est dégagée dans les performances de Liverpool. Leurs matchs ont tendance à devenir beaucoup plus ouverts en seconde période, entraînant un volume de buts plus élevé des deux côtés du terrain.

Les Reds se montrent nettement plus productifs après la pause, ayant marqué 13 de leurs 26 buts totaux en deuxième mi-temps. Défensivement, le schéma est similaire : ils ont concédé 12 de leurs 21 buts totaux après l'intervalle.

Man City a affiché des vulnérabilités identiques en fin de rencontre. L'équipe de Pep Guardiola a encaissé 17 buts au total cette saison, dont seulement six en première période contre 11 en seconde. Cela signifie qu'ils concèdent presque trois fois plus de buts après la pause. Les deux entraîneurs sont probablement conscients de ces statistiques avant cette confrontation.

Pronostic 2 Liverpool vs Manchester City : Mi-temps avec le plus de buts : La seconde à une cote de 2,00 sur Winamax

La menace principale de Liverpool

Après son doublé contre Newcastle, Hugo Ekitike n'est plus qu'à un but ou une passe décisive d'atteindre le cap des 20 contributions décisives pour Liverpool. Malgré les défis plus larges de son équipe, sa première campagne en Angleterre est une réussite flagrante. Ayant déjà atteint la barre des dix buts en Premier League, il aura à cœur d'améliorer ses statistiques.

Si Erling Haaland est considéré par les bookmakers comme le buteur le plus probable, nous misons sur le Français, porté par le public d'Anfield. Ekitike a enregistré huit contributions (buts/passes) lors de ses huit derniers matchs de championnat et constitue sans aucun doute la plus grande menace des locaux. Guardiola se méfiera énormément des problèmes qu'il pourrait poser à sa défense.

Sur les 10 buts marqués par les Reds contre Qarabag et les Magpies, le joueur de 23 ans a été directement impliqué dans quatre d'entre eux. Liverpool sait qu'une victoire réduirait l'écart entre les deux équipes à cinq points ; la motivation sera donc au rendez-vous.

Pronostic 3 Liverpool vs Manchester City : Hugo Ekitike buteur ou passeur à une cote de 1,83 sur Winamax

