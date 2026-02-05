"Petit garçon" ou "Monstre" ? Comment Florian Wirtz a fait taire Neville et conquis Liverpool
Il y a trois mois, Gary Neville qualifiait Florian Wirtz de "petit garçon" après une déroute contre Manchester City, s'inquiétant de voir la recrue à 100 millions de livres se faire "maltraiter" physiquement. Aujourd'hui, alors que Liverpool s'apprête à retrouver les Citizens, le discours a radicalement changé. Auteur de six buts lors de ses dix derniers matchs et chef d'orchestre du renouveau des Reds, l'international allemand a non seulement fait taire ses détracteurs, mais il commence à justifier les comparaisons avec Kevin De Bruyne et David Silva. Retour sur la métamorphose physique et tactique d'un joueur qui a transformé les doutes en certitudes, prouvant qu'il est bien taillé pour régner sur la Premier League.
Fin octobre, l'ambiance était lourde autour de Florian Wirtz. Wayne Rooney affirmait qu'il "déséquilibrait" l'équipe, Gary Neville le trouvait trop frêle, et ses statistiques (zéro but, zéro passe en 16 matchs de championnat) semblaient leur donner raison. Le prodige de Leverkusen, acheté pour une fortune, semblait perdu dans le rythme infernal de la Premier League, ballotté entre l'aile gauche et l'axe sans jamais peser.
Mais Dimitar Berbatov avait prévenu : « Luka Modrić a le même gabarit et c'était un p***** de monstre ! Donnez-lui du temps. » Il avait vu juste. La transformation n'a pas été immédiate, mais elle est spectaculaire. Aujourd'hui, Wirtz n'est plus le joueur timide qui se cachait ; il est le patron technique d'Arne Slot, capable de résister aux chocs et de dicter le tempo.
Le programme physique qui a tout changé
Le tournant de la saison de Wirtz s'est joué à l'infirmerie et en salle de musculation. Après une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains lors des défaites humiliantes contre Forest et le PSV, l'Allemand a suivi un programme spécifique pour gagner en masse et en endurance.
Les résultats ont été immédiats. Début décembre, il bouclait enfin 90 minutes en Premier League. Sa capacité à encaisser les duels a libéré sa technique. Qu'il joue à gauche ou en 10, il ne subit plus l'impact physique ; il l'absorbe pour mieux se retourner et lancer les attaques. Son but dévié contre Sunderland a été le déclic mental, mais c'est son corps, désormais adapté aux rigueurs anglaises, qui lui permet d'exprimer son génie.
La connexion Ekitike : le nouveau duo létal
Si Wirtz brille, c'est aussi parce qu'il a trouvé son partenaire de crime. Sa relation technique avec Hugo Ekitike est devenue l'arme fatale de Liverpool. Les deux hommes ont combiné pour six buts cette saison, plus que n'importe quel autre duo en Premier League.
Cette entente télépathique rappelle les grandes heures du duo Gerrard-Torres ou Salah-Firmino. Wirtz sait exactement où Ekitike va faire son appel, et l'attaquant sait que le ballon arrivera dans le bon tempo. Cette alchimie a permis à Wirtz de gonfler ses statistiques (6 buts en 10 matchs) et de transformer les matchs nuls frustrants en victoires convaincantes, comme lors du récent 4-1 contre Newcastle.
Jamie Carragher retourne sa veste
Le baromètre ultime de la réussite à Liverpool reste l'avis de Jamie Carragher. Sceptique en octobre (« L'histoire ne dit pas que les tops joueurs mettent un an à s'adapter »), l'ancien défenseur est désormais dithyrambique. Après la masterclass contre Newcastle, il a osé la comparaison ultime : « Il a le niveau pour atteindre Kevin De Bruyne, mais avec l'élégance de David Silva. La Premier League a perdu De Bruyne, mais elle a gagné Wirtz. »
C'est peut-être prématuré, mais cela souligne le changement de dimension. Wirtz n'est plus une "promesse" ou un "problème". Il est la solution. Arne Slot, qui a toujours défendu son joueur en rappelant son importance dans le jeu sans ballon, peut savourer.
Le test ultime contre City
Ce dimanche, Wirtz retrouve Manchester City, l'équipe contre laquelle il avait touché le fond à l'aller (moins de ballons touchés que le gardien remplaçant !). Mais le contexte est différent. Pep Guardiola, qui voulait le recruter pour succéder à De Bruyne, sait désormais qu'il affrontera un joueur en pleine possession de ses moyens.
C'est l'occasion pour l'Allemand de boucler la boucle. Une grande performance contre le champion en titre validerait définitivement son statut de nouvelle superstar du championnat. Le "petit garçon" a grandi, et il est prêt à regarder les géants dans les yeux.