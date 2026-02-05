"Petit garçon" ou "Monstre" ? Comment Florian Wirtz a fait taire Neville et conquis Liverpool

Fin octobre, l'ambiance était lourde autour de Florian Wirtz. Wayne Rooney affirmait qu'il "déséquilibrait" l'équipe, Gary Neville le trouvait trop frêle, et ses statistiques (zéro but, zéro passe en 16 matchs de championnat) semblaient leur donner raison. Le prodige de Leverkusen, acheté pour une fortune, semblait perdu dans le rythme infernal de la Premier League, ballotté entre l'aile gauche et l'axe sans jamais peser.

Mais Dimitar Berbatov avait prévenu : « Luka Modrić a le même gabarit et c'était un p***** de monstre ! Donnez-lui du temps. » Il avait vu juste. La transformation n'a pas été immédiate, mais elle est spectaculaire. Aujourd'hui, Wirtz n'est plus le joueur timide qui se cachait ; il est le patron technique d'Arne Slot, capable de résister aux chocs et de dicter le tempo.